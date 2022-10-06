Макгрегор прогнозирует поражение Махачева и не планирует возвращаться в бои

К Конору Макгрегору обратился фанат, он спросил о его прогнозе на поединок между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым:

«Олли и легко», – лаконично ответил ирландец.

Потом Конор рассказал, что сделает с Оливейрой после победы над Махачевым:

«Я нокаутировал каждого бразильца, с которым дрался. Я также нокаутирую и Чарльза».

UFC

Знаете, создается впечатление, что Конор никуда не уйдет, а Дана Уайт приготовил для него очередную медийную компанию. Чарльз Оливейра и Ислам Махачев не стоят с ним рядом в плане пиара, а сейчас эта ниша решает все. Возможно, что он станет следующим соперником победителя этой пары, а это будет очень интересно. Да, он будет откровенным андердогом, но Макгрегор – это ударник высочайшего уровня и он всегда может отправить своего соперника в глубочайший нокаут.

Конор Макгрегор в последнем поединке уступил Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде, на его счету двадцать две победы и шесть поражений.