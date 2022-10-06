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«Ислам победит досрочно». Диана Авсарагова о поединке Махачева и Оливейры

Непобежденный боец Bellator Диана Авсарагова рассказала «Советскому спорту» свое мнение о титульном поединке в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой, который состоится 22 октября в рамках UFC 280.
«Ислам победит досрочно». Диана Авсарагова о поединке Махачева и Оливейры
06 октября 2022 08:17
автор: Антон Купреченков
автор фото: Bellator

«В победе Махачева я не сомневаюсь, он давно шел к титульному бою и заслужил этот пояс. Понимаю, что легко не будет, но мне кажется. что Оливейра не сможет ничего противопоставить Исламу. Это будет противостояние двух грэпплеров, но Ислам Махачев имеет совершенно иной уровень борьбы в стойке. Не думаю, что нас ожидает длительный бой в стойке, россиянин осуществит перевод в самом начале первого раунда и окажется сверху. Бразилец опасен в любом положении, они прекрасно атакуют лежа на спине, их учат работе из этого положения с раннего детства. Думаю, что Махачев будет использовать Ground and pound, бразильские спортсмены его очень не любят, но именно эта манера ведения боя и решит исход противостояние. Считаю, что Ислам Махачев победит техническим нокаутом в третьем или четвертом раунде».

Ислам Махачев в последнем поединке победил Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде. На его счету двадцать две победы и одно поражение.

Чарльз Оливейра в последнем поединке задушил Джастина Гэйджи в первом раунде. В его статистике тридцать три победы и восемь поражений, а один поединок завершился без результата.

источник: «Советский спорт»
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«Ислам победит досрочно». Диана Авсарагова о поединке Махачева и Оливейры
«Ислам победит досрочно». Диана Авсарагова о поединке Махачева и Оливейры
Непобежденный боец Bellator Диана Авсарагова рассказала «Советскому спорту» свое мнение о титульном поединке в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой, который состоится 22 октября в рамках UFC 280.
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