Новый выпуск конференции «Нашего Дела». Альфредо Аудиторе дебютировал в промоушене

Главный бой вечера

Профессиональный спортсмен из Беларуси Петр Романкевич, не раз доказавший свою силу в клетке, против профессионального бойца Давида Бархударяна по прозвищу «Феномен», который дебютирует в поп-ММА. Бой обещает быть ярким, и победитель этого противостояния в следующем бою встретится с Вагабом Вагабовым за пояс чемпиона организации.

Разрешение конфликта Ильяса Якубова и Артема Рофаля

Перед прошлым прямым эфиром команда Ильяса устроила потасовку в отеле с Рофалем, вследствие чего отменилось 2 боя главного карда. Ильяс был дисквалифицирован на один турнир. Бойцы решили не устраивать драку на улице и решить все вопросы в клетке «Нашего Дела».

Дебют Альфредо

Основатель промоушена «Hype Fighting» Альфредо Аудиторе пришёл в студию и сделал стердаун с ведущим «Нашего Дела» Сашей Стоуном. Их бой анонсирован на декабрь 2022 года.

Обсуждение будущего реванша Ивана Майданчука по прозвищу «Панчер» и Тимура Никулина

В предыдущем бою победу одержал Никулин, после чего показал неуважительный жест Ивану, который оскорбил Майданчука. В своем реванше «Панчер» обещает отомстить за неуважение и деклассировать своего соперника.

Ссылка на выпуск: https://rutube.sport/video/barkhudaryan-vs-romankevich-yakubov/

Состав участников турнира

• Казбек Хатуев - Никита Тарасов

• Артем Киселев - Сослан Джигкаев

• Филипп Чиньянга - Дианисий Толоконников

• Дмитрий Матвеев - Сослан Джабиев

• Муртазаали Омаров - Иван Чернецкий

• Шодмон Назокатов - Александр Нилов

• Ильяс «Шалинский Волк» Якубов - Артем Рофаль

• Петр Романкевич - Давид «Феномен» Бархударян