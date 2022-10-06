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Новый выпуск конференции «Нашего Дела». Альфредо Аудиторе дебютировал в промоушене

В новом выпуске «Нашего Дела» анонсируют турнир 12 октября, который пройдет в прямом эфире на Winline. Претендентский бой за чемпионский пояс организации: Петр Романкевич против Давида Бархударяна. Нашумевший конфликт Рофаля и Якубова решится в клетке.
Новый выпуск конференции «Нашего Дела». Альфредо Аудиторе дебютировал в промоушене
06 октября 2022 21:16
автор: Антон Купреченков
автор фото: Наше Дело

Главный бой вечера

Профессиональный спортсмен из Беларуси Петр Романкевич, не раз доказавший свою силу в клетке, против профессионального бойца Давида Бархударяна по прозвищу «Феномен», который дебютирует в поп-ММА. Бой обещает быть ярким, и победитель этого противостояния в следующем бою встретится с Вагабом Вагабовым за пояс чемпиона организации.

Разрешение конфликта Ильяса Якубова и Артема Рофаля

Перед прошлым прямым эфиром команда Ильяса устроила потасовку в отеле с Рофалем, вследствие чего отменилось 2 боя главного карда. Ильяс был дисквалифицирован на один турнир. Бойцы решили не устраивать драку на улице и решить все вопросы в клетке «Нашего Дела».

Дебют Альфредо

Основатель промоушена «Hype Fighting» Альфредо Аудиторе пришёл в студию и сделал стердаун с ведущим «Нашего Дела» Сашей Стоуном. Их бой анонсирован на декабрь 2022 года.

Обсуждение будущего реванша Ивана Майданчука по прозвищу «Панчер» и Тимура Никулина

В предыдущем бою победу одержал Никулин, после чего показал неуважительный жест Ивану, который оскорбил Майданчука. В своем реванше «Панчер» обещает отомстить за неуважение и деклассировать своего соперника.

Ссылка на выпуск: https://rutube.sport/video/barkhudaryan-vs-romankevich-yakubov/

Состав участников турнира

• Казбек Хатуев - Никита Тарасов

Артем Киселев - Сослан Джигкаев

Филипп Чиньянга - Дианисий Толоконников

Дмитрий Матвеев - Сослан Джабиев

Муртазаали Омаров - Иван Чернецкий

Шодмон Назокатов - Александр Нилов

Ильяс «Шалинский Волк» Якубов - Артем Рофаль

Петр Романкевич - Давид «Феномен» Бархударян

источник: «Советский спорт»
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Новый выпуск конференции «Нашего Дела». Альфредо Аудиторе дебютировал в промоушене
Новый выпуск конференции «Нашего Дела». Альфредо Аудиторе дебютировал в промоушене
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