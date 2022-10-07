Исмаилов будет мстить за Шлеменко. Где смотреть турнир Pravda

Все поединки турнира будут проходить по правилам бокса. Магомед Исмаилов снова решил почувствовать себя боксером, а противостоять ему будет Александр Илич, который недавно нокаутировал Александра Шлеменко по правилам ММА. Илич является неплохим ударником, с нокаутирующей мощью, а вот у Исмаилова с этим большие проблемы. Кстати, еще он плохо дышит в бою… В общем, у Магомеда намечаются серьезные трудности.
Свой дебют в поп-ММА осуществит известный боец Расул Мирзаев, который постарается быть не нокаутирован Николаем Чибисовым.
Где смотреть турнир
Основной кард турнира будет показан на федеральном канале РЕН ТВ, начало трансляции в 19:00 по московскому времени.
Состав участников поп-мма ивента Pravda FC
Магомед Исмаилов – Александр Илич;
Владислав Туйнов – Джулиан Лейн;
Тимур Никулин – Мубаракшо Мубаракшоев;
Николай Чибисов – Расул Мирзаев.
В рамках турнира выступят: Омар Айдемиров, Артем Сусленков, Георгий Магкоев, Джанго Чеботарев.