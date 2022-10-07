Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Исмаилов будет мстить за Шлеменко. Где смотреть турнир Pravda

7 октября в Москве пройдет очередной турнир поп-ММА промоушена Pravda, в главном бою вечера Александр Илич подерется с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса.
Исмаилов будет мстить за Шлеменко. Где смотреть турнир Pravda
07 октября 2022 08:02
автор: Антон Купреченков
автор фото: Pravda

Все поединки турнира будут проходить по правилам бокса. Магомед Исмаилов снова решил почувствовать себя боксером, а противостоять ему будет Александр Илич, который недавно нокаутировал Александра Шлеменко по правилам ММА. Илич является неплохим ударником, с нокаутирующей мощью, а вот у Исмаилова с этим большие проблемы. Кстати, еще он плохо дышит в бою… В общем, у Магомеда намечаются серьезные трудности.

Свой дебют в поп-ММА осуществит известный боец Расул Мирзаев, который постарается быть не нокаутирован Николаем Чибисовым.

Где смотреть турнир

Основной кард турнира будет показан на федеральном канале РЕН ТВ, начало трансляции в 19:00 по московскому времени.

Состав участников поп-мма ивента Pravda FC

  • Магомед Исмаилов – Александр Илич;

  • Владислав Туйнов – Джулиан Лейн;

  • Тимур Никулин – Мубаракшо Мубаракшоев;

  • Николай Чибисов – Расул Мирзаев.

В рамках турнира выступят: Омар Айдемиров, Артем Сусленков, Георгий Магкоев, Джанго Чеботарев.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Исмаилов будет мстить за Шлеменко. Где смотреть турнир Pravda
Исмаилов будет мстить за Шлеменко. Где смотреть турнир Pravda
7 октября в Москве пройдет очередной турнир поп-ММА промоушена Pravda, в главном бою вечера Александр Илич подерется с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса.
07.10.2022 08:02
ММА
автор: Антон Купреченков
Новый выпуск конференции «Нашего Дела». Альфредо Аудиторе дебютировал в промоушене
Новый выпуск конференции «Нашего Дела». Альфредо Аудиторе дебютировал в промоушене
В новом выпуске «Нашего Дела» анонсируют турнир 12 октября, который пройдет в прямом эфире на Winline. Претендентский бой за чемпионский пояс организации: Петр Романкевич против Давида Бархударяна. Нашумевший конфликт Рофаля и Якубова решится в клетке.
06.10.2022 21:16
ММА
автор: Антон Купреченков
«Ислам победит досрочно». Диана Авсарагова о поединке Махачева и Оливейры
«Ислам победит досрочно». Диана Авсарагова о поединке Махачева и Оливейры
Непобежденный боец Bellator Диана Авсарагова рассказала «Советскому спорту» свое мнение о титульном поединке в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой, который состоится 22 октября в рамках UFC 280.
06.10.2022 08:17
ММА
автор: Антон Купреченков
Макгрегор прогнозирует поражение Махачева и не планирует возвращаться в бои
Макгрегор прогнозирует поражение Махачева и не планирует возвращаться в бои
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор давно прошел все сроки реабилитации после травмы, но в клетку пока выходить не собирается.
06.10.2022 08:08
ММА
автор: Антон Купреченков
Стерлинг уже включил заднюю и готовит почву на случай поражения Диллашоу
Стерлинг уже включил заднюю и готовит почву на случай поражения Диллашоу
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг сомневается, что претендент на пояс Ти Джей Диллашоу не употребляет допинг.
05.10.2022 08:02
ММА
автор: Антон Купреченков
Eмельяненко готов поддержать население Донбасса за триста тысяч рублей в сутки
Eмельяненко готов поддержать население Донбасса за триста тысяч рублей в сутки
Александр Емельяненко стал жертвой розыгрыша и снова вляпался в неприятную историю.
04.10.2022 22:54
ММА
автор: Антон Купреченков
Ян может проиграть, если не будет комбинировать стойку с борьбой. Прогноз на бой с Шоном О\'Мэлли
Ян может проиграть, если не будет комбинировать стойку с борьбой. Прогноз на бой с Шоном О'Мэлли
22 октября в Абу-Даби пройдет турнир UFC 280. В одном из поединков главного карда состоится бой в легчайшем весе, Петр Ян подерется с Шоном О'Мэлли.
04.10.2022 08:58
ММА
автор: Антон Купреченков
Исмагулов и Царукян обещают показать зажигательный бой в декабре
Исмагулов и Царукян обещают показать зажигательный бой в декабре
17 декабря в США российский легковесы проведут поединок в рамках UFC.
04.10.2022 08:31
ММА
автор: Антон Купреченков
Уехавший из России Мариф Пираев анонсировал свой декабрьский поединок
Уехавший из России Мариф Пираев анонсировал свой декабрьский поединок
Легковес Мариф Пираев, сбежавший из России, продолжает вещать из социальных сетей, закрыв комментарии и обещает вернуться.
03.10.2022 09:07
ММА
автор: Антон Купреченков
Триумф китайской спортсменки. Результаты турнира UFC Vegas 61
Триумф китайской спортсменки. Результаты турнира UFC Vegas 61
В США состоялся турнир UFC Vegas 61, в главном бою вечера Ян Сяонянь победила Маккензи Дерн раздельным решением судей.
02.10.2022 12:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика