Исмаилов поквитался за Шлеменко, а Мирзаев вернулся на победную тропу

Мирзаев против Чибисова
Расул Мирзаев неудачно провел последние поединки в ММА и был нокаутирован. Сегодня он встретился с опасным ударником Николаем Чибисовым. Бой украсил весь турнир. Мы наблюдали абсолютно бескомпромиссное противостояние, которое продлилось все отведенное время. Расул Мирзаев одержал победу единогласным решением судей и закрыл предыдущие поражения.
Исмаилов стал боксером
Все понимали, что Александр Илич очень опасен в стойке, это наглядно ощутил на себе Александр Шлеменко. Надо отдать должное, но Магомед Исмаилов серьезно подтянул свой бокс и кардио. Бой получился не самым зрелищным и носил тактический характер. Илич работал вторым номером и рассчитывал на точное попадание. Исмаилов же постоянно двигался, занимал центр ринга и работал сериями. Все это оценили судьи и отдали победу Магомеду Исмаилову единогласным решением.
Технические результаты главного карда турнира
Магомед Исмаилов победил Александра Илича единогласным решением судей
Владислав Туйнов победил Джулиана Лейна техническим нокаутом во втором раунде
Расул Мирзаев победил Николая Чибисова единогласным решением судей
Тимур Никулин победил Мубаракшо Муборакшоева единогласным решением судей