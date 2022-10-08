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Исмаилов поквитался за Шлеменко, а Мирзаев вернулся на победную тропу

В Москве состоялся очередной турнир поп-ММА промоушена Pravda, все поединки прошли по правилам бокса.
Исмаилов поквитался за Шлеменко, а Мирзаев вернулся на победную тропу
08 октября 2022 08:15
автор: Антон Купреченков
автор фото: Pravda

Мирзаев против Чибисова

Расул Мирзаев неудачно провел последние поединки в ММА и был нокаутирован. Сегодня он встретился с опасным ударником Николаем Чибисовым. Бой украсил весь турнир. Мы наблюдали абсолютно бескомпромиссное противостояние, которое продлилось все отведенное время. Расул Мирзаев одержал победу единогласным решением судей и закрыл предыдущие поражения.

Исмаилов стал боксером

Все понимали, что Александр Илич очень опасен в стойке, это наглядно ощутил на себе Александр Шлеменко. Надо отдать должное, но Магомед Исмаилов серьезно подтянул свой бокс и кардио. Бой получился не самым зрелищным и носил тактический характер. Илич работал вторым номером и рассчитывал на точное попадание. Исмаилов же постоянно двигался, занимал центр ринга и работал сериями. Все это оценили судьи и отдали победу Магомеду Исмаилову единогласным решением.

Технические результаты главного карда турнира

  • Магомед Исмаилов победил Александра Илича единогласным решением судей

  • Владислав Туйнов победил Джулиана Лейна техническим нокаутом во втором раунде

  • Расул Мирзаев победил Николая Чибисова единогласным решением судей

  • Тимур Никулин победил Мубаракшо Муборакшоева единогласным решением судей

источник: «Советский спорт»
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