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«Шон легко победит». Джулианна Миллер о поединке Яна и О'Мэлли

22 октября в Абу-Даби пройдет турнир UFC 280. В одном из поединков главного карда состоится бой в легчайшем весе, Петр Ян подерется с Шоном О'Мэлли. Боец UFC Джулианна Миллер делится своим прогнозом.
«Шон легко победит». Джулианна Миллер о поединке Яна и О\'Мэлли
09 октября 2022 08:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Социальная сеть Джулианны Миллер

«Очень занимательное событие. Я болею за Шона О'Мэлли и не сомневаюсь, что он победит Петра Яна. Мне нравится российский боец, но стилистически Шон для него очень неудобен. Ян хорошо дерется с ударниками, но он никогда не сталкивался с ударниками уровня О'Мэлли. Шон гораздо быстрее и разнообразнее Петра, Ян боксер и хорош именно на руках, а О'Мэлли активно бьет ногами, он быстрее и разнообразнее. Мне кажется, что Ян хорошо наполучает уже в первом раунде, если он выдержит эти удары, а челюсть у него крепкая, то ему придется менять тактику. Будут ли на это силы? Очень сомневаюсь. У русского бойца нет железного прохода в ноги, а Шон хорошо двигается и защищается от попыток тейкдауна. Мне кажется, что это противостояние станет очередным триумфом О'Мэлли и он существенно поднимется в рейтинге, став одним из главных претендентов на титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Уверен, что Шон О'Мэлли победит нокаутом во втором раунде».

Очень смелый прогноз от Джулианны Миллер. Конечно, Петр Ян не совсем боксер, у него хорошо тайский бокс и ногами он работает. Но, если в целом, то Миллер права, этот бой будет действительно сложным для российского бойца, многое зависит от избранной им тактики.

Источник фото: UFC

В статистике Петра Яна шестнадцать побед и три поражения.

В рекорде Шона О'Мэлли пятнадцать побед и одно поражение.

источник: «Советский спорт»
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