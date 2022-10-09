«Шон легко победит». Джулианна Миллер о поединке Яна и О\'Мэлли

«Очень занимательное событие. Я болею за Шона О'Мэлли и не сомневаюсь, что он победит Петра Яна. Мне нравится российский боец, но стилистически Шон для него очень неудобен. Ян хорошо дерется с ударниками, но он никогда не сталкивался с ударниками уровня О'Мэлли. Шон гораздо быстрее и разнообразнее Петра, Ян боксер и хорош именно на руках, а О'Мэлли активно бьет ногами, он быстрее и разнообразнее. Мне кажется, что Ян хорошо наполучает уже в первом раунде, если он выдержит эти удары, а челюсть у него крепкая, то ему придется менять тактику. Будут ли на это силы? Очень сомневаюсь. У русского бойца нет железного прохода в ноги, а Шон хорошо двигается и защищается от попыток тейкдауна. Мне кажется, что это противостояние станет очередным триумфом О'Мэлли и он существенно поднимется в рейтинге, став одним из главных претендентов на титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Уверен, что Шон О'Мэлли победит нокаутом во втором раунде».

Очень смелый прогноз от Джулианны Миллер. Конечно, Петр Ян не совсем боксер, у него хорошо тайский бокс и ногами он работает. Но, если в целом, то Миллер права, этот бой будет действительно сложным для российского бойца, многое зависит от избранной им тактики.

Источник фото: UFC

В статистике Петра Яна шестнадцать побед и три поражения.

В рекорде Шона О'Мэлли пятнадцать побед и одно поражение.