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Али Исаев подписался в Bellator и это не шутка

Бывший россиянин, а теперь новоиспеченный азербайджанец пополнил ростер тяжеловесов Bellator.
Али Исаев подписался в Bellator и это не шутка
09 октября 2022 17:34
автор: Антон Купреченков
автор фото: социальная сеть Али Исаева

Сначала источники сказали, что Али Исаев стал бойцом UFC, потом информацию опровергли, был анонсировано его подписание в Bellator, но и его опровергли… Если честно, то такая политика непонятна. К чему эта конспирация? Али Исаев не дрался три года и его уже успели забыть…

Но сегодня пришла новая информация. Азербайджанский тяжеловес стал частью ростера Bellator, об этом сообщают американские источники. Состав тяжелого веса Bellator довольно скуден и неудивительно, что его решили пополнить азербайджанским бойцом.

«Я рад, что боец такого калибра пополнил тяжелый дивизион, который и без того наполнен борцами мирового класса. Исаев выступал на Олимпийских играх 2008 года, и он добился больших успехов в ММА, о чем свидетельствует его титул в прошлом промоушене. Я вижу для него много интересных поединков»,— рассказал президент Bellator Скотт Кокер

Али Исаев не выходил в октагон три года. В последнем бою он победил Джареда Рошолта техническим нокаутом в четвертом раунде. На его счету девять побед и ни одного поражения.

источник: «Советский спорт»
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