Пенья рассчитывает на трилогию с Нуньес и больше не собирается проигрывать

«Все продолжают спрашивать меня, что дальше? Я верну свой пояс, других вариантов для себя просто не вижу. Трилогия с Амандой Нуньес — это борьба!

Если вы не помните, то я скажу, что сделала все для реванша с Нуньес, но могла бы и отказаться. Хотя, может мне следовало взять паузу года на два? Нет, я не собираюсь ни от кого прятаться. Она много говорила о нашем первом бое, отмазывалась, но я уничтожила ее в честном поединке. Она полностью перезагрузилась, ей пришлось обновить весь свой стиль, что я восприняла как комплимент. Да, она переиграла меня во втором бою, но я дала ей этот реванш. Сейчас у нас один-один и я прошу UFC организовать нам еще один бой. Завершить это противостояние трилогией».

Джулианна Пенья полностью права и заслуживает третьего боя, а иначе, что это за политика двойных стандартов?

В статистике Аманды Нуньес двадцать две победы и пять поражений.

В статистике Джулианны Пенья четырнадцать побед и пять поражений.