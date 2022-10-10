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Пенья рассчитывает на трилогию с Нуньес и больше не собирается проигрывать

Экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Джулианна Пенья рассказала о желании снова подраться с Амандой Нуньес.
Пенья рассчитывает на трилогию с Нуньес и больше не собирается проигрывать
10 октября 2022 09:25
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

«Все продолжают спрашивать меня, что дальше? Я верну свой пояс, других вариантов для себя просто не вижу. Трилогия с Амандой Нуньес — это борьба!

Если вы не помните, то я скажу, что сделала все для реванша с Нуньес, но могла бы и отказаться. Хотя, может мне следовало взять паузу года на два? Нет, я не собираюсь ни от кого прятаться. Она много говорила о нашем первом бое, отмазывалась, но я уничтожила ее в честном поединке. Она полностью перезагрузилась, ей пришлось обновить весь свой стиль, что я восприняла как комплимент. Да, она переиграла меня во втором бою, но я дала ей этот реванш. Сейчас у нас один-один и я прошу UFC организовать нам еще один бой. Завершить это противостояние трилогией».

Джулианна Пенья полностью права и заслуживает третьего боя, а иначе, что это за политика двойных стандартов?

В статистике Аманды Нуньес двадцать две победы и пять поражений.

В статистике Джулианны Пенья четырнадцать побед и пять поражений.

источник: «Советский спорт»
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