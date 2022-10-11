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Стеснение пропало, градус повышен. Оливейра заявил, что нокаутирует Махачева

22 октября в рамках UFC 280. состоится титульный поединок в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.
Стеснение пропало, градус повышен. Оливейра заявил, что нокаутирует Махачева
11 октября 2022 08:03
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

«Не могу сказать, как Махачев держит удар. Я никогда не дрался с ним. Я уверен только в одном: у меня очень тяжелый удар. И если я попаду, он упадет. Мне просто нужно быть Чарльзом, использовать мое джиу-джитсу. В последних поединках у меня получалось фокусироваться на том, что делаю я, а не мой оппонент. Трудно сказать, тянут ли его навыки джиу-джитсу на черный пояс. Я пока с ним не подрался. Он доминировал над ударниками, которые при этом впадали в панику. Я нокаутирую Ислама в первом раунде. Не знаю, каким ударом, но я нокаутирую его», – заявил Оливейра в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Мы знаем, что Оливейра очень хороший грэпплер, но его стойка покрыта некоторым туманом. С ударниками он предпочитает бороться, а что с борцами? Посмотрим, В карьере Махачева есть одно поражение нокаутом, одно и единственное. Получается, что Чарльз планирует повторить успех обидчика Ислама. Очень амбициозное желание, но шанс есть всегда.

Ислам Махачев в последнем поединке победил Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде. На его счету двадцать две победы и одно поражение.

Чарльз Оливейра в последнем поединке задушил Джастина Гэйджи в первом раунде. В его статистике тридцать три победы и восемь поражений, а один поединок завершился без результата.

источник: «Советский спорт»
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