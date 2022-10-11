Промоушен ARENA анонсирует свой первый стадионный турнир, в главном бою выступит Емельяненко

На первом стадионном турнире ARENA Fighting в клетке встретятся жесткий ударник, мастер грэпплинга, не оставлявший своим оппонентам и шанса на победу, Ильяс Якубов и профессиональный боец Андрей Чуботару, настроенный показать зрителям настоящую рубку.
Также вас ожидает не менее горячее противостояние, в котором схлестнутся звезда поп-ММА Амирхан «Белый Лев» Оев и легенда смешанных единоборств Марат «Мотиватор» Балаев. Оба бойца известны не только своим брутальным поведением в медиа, но и жестким боевым стилем.
А в главном поединке, впервые в истории единоборств, глава промоушена ARENA Сергей Еркаев разделит октагон с одним из самых именитых бойцов ММА Александром Емельяненко!
Помимо российских спортсменов в турнире примут участие бойцы из Армении, Таджикистана, Камеруна, Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Молдавии.
Состав участников турнира
• Короглу Кеибов — Шамиль Мусаев
• Субхон Карликов — Асан Султанов
• Ильяс Якубов — Андрей Чуботару
• Гасан Абдиев — Жан Мишель
• Анар Сулейманов — Марат Исаев
• Заира Дышекова — Юля Куценко
• Муборакшо Муборакшоев — Иван Майданчук
• Нурланбек Уулу Марсел — Сергей Акопян
• Амирхан Оев — Марат Балаев
• Александр Емельяненко — Сергей Еркаев