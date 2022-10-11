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Промоушен ARENA анонсирует свой первый стадионный турнир, в главном бою выступит Емельяненко

Промоушен ARENA подготовил для всех фанатов единоборств жесткие противостояния профессиональных спортсменов и звезд мира поп-ММА.
Промоушен ARENA анонсирует свой первый стадионный турнир, в главном бою выступит Емельяненко
11 октября 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Arena

На первом стадионном турнире ARENA Fighting в клетке встретятся жесткий ударник, мастер грэпплинга, не оставлявший своим оппонентам и шанса на победу, Ильяс Якубов и профессиональный боец Андрей Чуботару, настроенный показать зрителям настоящую рубку.

Также вас ожидает не менее горячее противостояние, в котором схлестнутся звезда поп-ММА Амирхан «Белый Лев» Оев и легенда смешанных единоборств Марат «Мотиватор» Балаев. Оба бойца известны не только своим брутальным поведением в медиа, но и жестким боевым стилем.

А в главном поединке, впервые в истории единоборств, глава промоушена ARENA Сергей Еркаев разделит октагон с одним из самых именитых бойцов ММА Александром Емельяненко!

Помимо российских спортсменов в турнире примут участие бойцы из Армении, Таджикистана, Камеруна, Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Молдавии.

Состав участников турнира

• Короглу Кеибов — Шамиль Мусаев

• Субхон Карликов — Асан Султанов

• Ильяс Якубов — Андрей Чуботару

• Гасан Абдиев — Жан Мишель

• Анар Сулейманов — Марат Исаев

• Заира Дышекова — Юля Куценко

• Муборакшо Муборакшоев — Иван Майданчук

• Нурланбек Уулу Марсел — Сергей Акопян

• Амирхан Оев — Марат Балаев

• Александр Емельяненко — Сергей Еркаев

источник: «Советский спорт»
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