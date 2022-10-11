115-й турнир AMC FIGHT NIGHTS состоится в RED ARENA

Турнир возглавит интригующее противостояние супертяжеловесов - в клетке друг напротив друга вновь окажутся Юсуп Шуаев и Григорий Пономарев. Их первый поединок состоялся 25 марта 2022 года и закончился брутальным нокаутом.

Драматичный поединок, в котором инициатива переходила от одного бойца к другому, неожиданно для многих закончился победой Юсупа Шуаева, который и стал новым чемпионом организации. Развязка боя породила множество споров и слухов, заставив еще раз задуматься о правилах соревнований, поведении тренеров и болельщиков, а также границах дозволенного и так называемом трештокинге.

Со-главный поединок станет не менее ожидаемым, так как пояс в нем будет защищать один из самых одиозных российских бойцов - Вартан Асатрян. Соперником краснодарца станет нижегородец Анатолий Кондратьев, одержавший 15 июля яркую победу над Магерамом Гасанзаде.

Кард сочинского турнира будет богат на громкие имена: Владимир Егоян, Анзор Чакаев, Глеб Хабибуллин, Мухаммад Эминов, Севак Аракелян, Алексей Ильенко, Тамерлан Ашаханов, Казбек Саидалиев и Михаил Газзаев.

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