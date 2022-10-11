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115-й турнир AMC FIGHT NIGHTS состоится в RED ARENA

14 октября в игорной зоне «Красная Поляна» пройдет 115-й турнир AMC FIGHT NIGHTS. Ведущий проумоушен России приурочил мероприятие к трехлетию со дня открытия RED ARENA
115-й турнир AMC FIGHT NIGHTS состоится в RED ARENA
11 октября 2022 14:43

Турнир возглавит интригующее противостояние супертяжеловесов - в клетке друг напротив друга вновь окажутся Юсуп Шуаев и Григорий Пономарев. Их первый поединок состоялся 25 марта 2022 года и закончился брутальным нокаутом.

Драматичный поединок, в котором инициатива переходила от одного бойца к другому, неожиданно для многих закончился победой Юсупа Шуаева, который и стал новым чемпионом организации. Развязка боя породила множество споров и слухов, заставив еще раз задуматься о правилах соревнований, поведении тренеров и болельщиков, а также границах дозволенного и так называемом трештокинге.

Со-главный поединок станет не менее ожидаемым, так как пояс в нем будет защищать один из самых одиозных российских бойцов - Вартан Асатрян. Соперником краснодарца станет нижегородец Анатолий Кондратьев, одержавший 15 июля яркую победу над Магерамом Гасанзаде.

Кард сочинского турнира будет богат на громкие имена: Владимир Егоян, Анзор Чакаев, Глеб Хабибуллин, Мухаммад Эминов, Севак Аракелян, Алексей Ильенко, Тамерлан Ашаханов, Казбек Саидалиев и Михаил Газзаев.

НАША СПРАВКА

14 октября исполняется 3 года с момента открытия спортивно-развлекательной площадки RED ARENA. Уникальность конструкции здания, звуковое и световое оснащение позволяют за несколько часов трансформировать площадку под разные форматы: международные турниры по смешанным единоборствам, концерты, форумы, выставки, конференции, ледовое шоу, чемпионаты по танцам, корпоративные мероприятия.

RED ARENA - лауреат в номинации «Лучшая спортивно-развлекательная площадка» в категории «Событийный туризм». Профессиональное признание площадка получила на форуме и премии «Развитие регионов. Лучшее для России». Площадь RED ARENA - 4600 кв. м, вместимость до 5000 человек.

источник: «Советский спорт»
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