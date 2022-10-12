Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Эдвардс — чемпион. Теперь он диктует Усману свои условия

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс готов дать реванш Камару Усману. но уже на своих условиях.
Эдвардс — чемпион. Теперь он диктует Усману свои условия
12 октября 2022 08:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

В следующем году UFC планирует провести турнир на стадионе в Великобритании и Леон Эдвардс собирается его возглавить. Обычно Дана Уайт относился к таким идеям скептически, но сейчас решил попробовать.

«Наш реванш случится на легендарном стадионе «Уэмбли». Да, брат Камару, он будет именно там! Я не собираюсь давать реванш сейчас, Усману придется подождать, он хочет бой в США, но мне это не интересно! Я ждал реванша с ним очень много лет, готов был драться в любом месте, даже на его заднем дворе! Но теперь я стал чемпионом и не собираюсь идти на его поводу! Все пройдет лишь на моих условиях!

В UFC сказали, что в марте проведут стадионный турнир в Великобритании. Думаю, что это будет именно «Уэмбли», ведь в марте еще достаточно холодно! Вот там мы и будем драться, если Усман не испугается, то я снова его нокаутирую», — заявил Леон Эдвардс.

Чемпион прав. Напомним, что Леон Эдвардс ждал реванш с Камару Усманом ровно семь лет, а тут с него требуют немедленного повтора боя и на территории, которая ему не удобна. Будем считать, что это неофициальный анонс и бой пройдет в марте!

В статистике Леона Эдвардса двадцать побед и три поражения.

В статистике Камару Усмана двадцать побед и два поражения.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Эдвардс — чемпион. Теперь он диктует Усману свои условия
Эдвардс — чемпион. Теперь он диктует Усману свои условия
Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс готов дать реванш Камару Усману. но уже на своих условиях.
12.10.2022 08:00
ММА
автор: Антон Купреченков
115-й турнир AMC FIGHT NIGHTS состоится в RED ARENA
115-й турнир AMC FIGHT NIGHTS состоится в RED ARENA
14 октября в игорной зоне «Красная Поляна» пройдет 115-й турнир AMC FIGHT NIGHTS. Ведущий проумоушен России приурочил мероприятие к трехлетию со дня открытия RED ARENA
11.10.2022 14:43
ММА
Промоушен ARENA анонсирует свой первый стадионный турнир, в главном бою выступит Емельяненко
Промоушен ARENA анонсирует свой первый стадионный турнир, в главном бою выступит Емельяненко
Промоушен ARENA подготовил для всех фанатов единоборств жесткие противостояния профессиональных спортсменов и звезд мира поп-ММА.
11.10.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Стеснение пропало, градус повышен. Оливейра заявил, что нокаутирует Махачева
Стеснение пропало, градус повышен. Оливейра заявил, что нокаутирует Махачева
22 октября в рамках UFC 280. состоится титульный поединок в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.
11.10.2022 08:03
ММА
автор: Антон Купреченков
Пенья рассчитывает на трилогию с Нуньес и больше не собирается проигрывать
Пенья рассчитывает на трилогию с Нуньес и больше не собирается проигрывать
Экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Джулианна Пенья рассказала о желании снова подраться с Амандой Нуньес.
10.10.2022 09:25
ММА
автор: Антон Купреченков
Али Исаев подписался в Bellator и это не шутка
Али Исаев подписался в Bellator и это не шутка
Бывший россиянин, а теперь новоиспеченный азербайджанец пополнил ростер тяжеловесов Bellator.
09.10.2022 17:34
ММА
автор: Антон Купреченков
«Шон легко победит». Джулианна Миллер о поединке Яна и О\'Мэлли
«Шон легко победит». Джулианна Миллер о поединке Яна и О'Мэлли
22 октября в Абу-Даби пройдет турнир UFC 280. В одном из поединков главного карда состоится бой в легчайшем весе, Петр Ян подерется с Шоном О'Мэлли. Боец UFC Джулианна Миллер делится своим прогнозом.
09.10.2022 08:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Исмаилов поквитался за Шлеменко, а Мирзаев вернулся на победную тропу
Исмаилов поквитался за Шлеменко, а Мирзаев вернулся на победную тропу
В Москве состоялся очередной турнир поп-ММА промоушена Pravda, все поединки прошли по правилам бокса.
08.10.2022 08:15
ММА
автор: Антон Купреченков
Исмаилов будет мстить за Шлеменко. Где смотреть турнир Pravda
Исмаилов будет мстить за Шлеменко. Где смотреть турнир Pravda
7 октября в Москве пройдет очередной турнир поп-ММА промоушена Pravda, в главном бою вечера Александр Илич подерется с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса.
07.10.2022 08:02
ММА
автор: Антон Купреченков
Новый выпуск конференции «Нашего Дела». Альфредо Аудиторе дебютировал в промоушене
Новый выпуск конференции «Нашего Дела». Альфредо Аудиторе дебютировал в промоушене
В новом выпуске «Нашего Дела» анонсируют турнир 12 октября, который пройдет в прямом эфире на Winline. Претендентский бой за чемпионский пояс организации: Петр Романкевич против Давида Бархударяна. Нашумевший конфликт Рофаля и Якубова решится в клетке.
06.10.2022 21:16
ММА
автор: Антон Купреченков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика