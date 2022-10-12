Эдвардс — чемпион. Теперь он диктует Усману свои условия

В следующем году UFC планирует провести турнир на стадионе в Великобритании и Леон Эдвардс собирается его возглавить. Обычно Дана Уайт относился к таким идеям скептически, но сейчас решил попробовать.

«Наш реванш случится на легендарном стадионе «Уэмбли». Да, брат Камару, он будет именно там! Я не собираюсь давать реванш сейчас, Усману придется подождать, он хочет бой в США, но мне это не интересно! Я ждал реванша с ним очень много лет, готов был драться в любом месте, даже на его заднем дворе! Но теперь я стал чемпионом и не собираюсь идти на его поводу! Все пройдет лишь на моих условиях!

В UFC сказали, что в марте проведут стадионный турнир в Великобритании. Думаю, что это будет именно «Уэмбли», ведь в марте еще достаточно холодно! Вот там мы и будем драться, если Усман не испугается, то я снова его нокаутирую», — заявил Леон Эдвардс.

Чемпион прав. Напомним, что Леон Эдвардс ждал реванш с Камару Усманом ровно семь лет, а тут с него требуют немедленного повтора боя и на территории, которая ему не удобна. Будем считать, что это неофициальный анонс и бой пройдет в марте!

В статистике Леона Эдвардса двадцать побед и три поражения.

В статистике Камару Усмана двадцать побед и два поражения.