«Алый зверь» против Гаврилова: 15 октября состоится турнир TOP DOG: Prospect 7

Для обоих спортсменов это станет вторым появлением на турнирах формата Prospect.

Стоит отметить, что в данный момент Шахгериев находится на пятой строчке в рейтинге средневесов TOP DOG. На его счету три боя (две победы и одно поражение) в боях на голых кулаках.

Турнир TOP DOG: Prospect 7 пройдёт по правилам номерных турниров TOP DOG, но в четырёхунцовых перчатках для ММА. Увидеть событие можно будет на телеканале UDAR. Начало трансляции в 20:00.

Полный список участников турнира выглядит следующим образом:

Суламбек «Алый зверь» Шахгериев – Артём Гаврилов

Рамазан «Рама» Алиматов – Иван Фильчак

Иван «Мастак» Нушкин – Джонибек «Джаггернаут» Кадыров

Валерий «Хитман» Шевырёв – Василий Капустин

Савелий Шевченко – Сергей Шарафутдинов

Александр «Питбуль» Татарский – Андрей Вайник

Бахтиер Худайкулов – Максим Бармин

Промоутерская компания TOP DOG стала регулярно радовать нас своими яркими турнирами. География промоушена расширяется. а уровень бойцов продолжает расти!