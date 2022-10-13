«Алый зверь» против Гаврилова: 15 октября состоится турнир TOP DOG: Prospect 7

Для обоих спортсменов это станет вторым появлением на турнирах формата Prospect.
Стоит отметить, что в данный момент Шахгериев находится на пятой строчке в рейтинге средневесов TOP DOG. На его счету три боя (две победы и одно поражение) в боях на голых кулаках.
Турнир TOP DOG: Prospect 7 пройдёт по правилам номерных турниров TOP DOG, но в четырёхунцовых перчатках для ММА. Увидеть событие можно будет на телеканале UDAR. Начало трансляции в 20:00.
Полный список участников турнира выглядит следующим образом:
Суламбек «Алый зверь» Шахгериев – Артём Гаврилов
Рамазан «Рама» Алиматов – Иван Фильчак
Иван «Мастак» Нушкин – Джонибек «Джаггернаут» Кадыров
Валерий «Хитман» Шевырёв – Василий Капустин
Савелий Шевченко – Сергей Шарафутдинов
Александр «Питбуль» Татарский – Андрей Вайник
Бахтиер Худайкулов – Максим Бармин
Промоутерская компания TOP DOG стала регулярно радовать нас своими яркими турнирами. География промоушена расширяется. а уровень бойцов продолжает расти!