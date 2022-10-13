Дядя Леша не уходи. Завершит ли Алексей Олейник свою карьеру?

Алексея Олейника вспомнили после публикации октябрьского рейтинга UFC. Там его просто не оказалось, пошли разговоры о его увольнении.

«Контракт закончился еще в апреле. Меня попросили подраться сверх контракта, я подрался. Что дальше, пока не знаю, не решил. UFC уже предложил новый контракт», – сказал Олейник.

В целом, сомнения развеяны, никуда Дядя Леша уходить не будет. Стоит отметить, что получился интересный прецедент, боец дрался в промоушене после истекшего контракта. Сейчас Алексею Олейнику уже сорок пять лет. Да, ни о каких титульных амбициях не может быть и речи. Россиянин чередует победы с поражениями, но никогда не отказывается от поединков и готов драться с любым противником, даже на коротком уведомлении, а это дорогого стоит. Поэтому, есть основания предполагать, что мы сможем наблюдать еще один его контракт, а это четыре поединка.

Алексей Олейник в последнем бою уступил Илиру Латифи единогласным решением судей. На его счету шестьдесят побед, одна ничья и семнадцать поражений.