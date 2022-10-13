Прохазка может провести реванш с Тейшейрой в декабре

Иржи Прохазка и Гловер Тейшейра провели один из самых зажигательных поединков этого года. В нем фанатов ММА ждала сенсация. Все ожидали, что ярчайший ударник Иржи Прохазка будет пытаться нокаутировать своего оппонента, а он забрал спину и задушил Гловера Тейшейру.

UFC стало железно давать своим бывшим чемпионам второй шанс в реванше. Гловер Тейшейра не стал исключением. Этот бой может состояться в самом конце года.

Чемпион давно дал согласие на реванш, а все остальное станет лишь вопросом времени.

Инсайдеры рассказали, что этот поединок может пройти 10 декабря в США. В этот день состоится турнир UFC 282, но пока непонятно, какое место поединок Прохазки и Тейшейры займет в карде. Он станет главным или со-главным? Официальные представители UFC пока молчат, но мы вангуем, что это правда!

Главное, что оба бойца согласны и готовы!

В статистике Гловера Тейшейры тридцать три победы и восемь поражений.

В рекорде Иржи Прохазки двадцать девять побед, одна ничья и три поражения.