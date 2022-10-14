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Аскаров возвращается после поражения. Где смотреть UFC Vegas 62?

16 октября в США пройдет турнир UFC Vegas 62, в главном бою вечера Алекса Грассо встретится с Вивиан Арауджо.
Аскаров возвращается после поражения. Где смотреть UFC Vegas 62?
14 октября 2022 23:10
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Женский бой

Алекса Грассо и Вивиан Арауджо занимают пятую и шестую строчку рейтинга наилегчайшего веса UFC. Победитель станет главным претендентом на титул и сразится с Валентиной Шевченко.

Возвращение Аскара Аскарова

Россиянин Аскар Аскаров вернется в октагон после поражения, которое отдалило его от титула. Сейчас его соперником станет амбициозный, но не очень сильный Брэндон Ройвал, которого нужно побеждать максимально уверенно, а иначе о титульных амбициях можно смело забыть!

Где смотреть турнир UFC Vegas 62

Турнир стартует 15 октября в 23:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 02:00 по московскому времени, а главный бой в районе 03:20.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Состав участников турнира

• Алекса Грассо (14-3) – Вивьен Арауджо (11-3)

Каб Свонсон (28-12) – Джонатан Мартинез (16-4)

Аскар Аскаров (14-1-1) – Брэндон Ройвал (14-6)

Джордан Райт (12-3, 1 NC) – Душко Тодорович (11-3)

Миша Циркунов (15-8) – Алонзо Менифилд (11-3)

Леомана Мартинез (9-3) – Брэндон Дэвис (14-9)

Рафаэль Ассунсао (27-9) – Виктор Хенри (22-5)

Ник Максимов (8-1) – Джейкоб Малкун (6-2)

Жоандерсон Брито (13-3-1) – Лукас Александер (7-2)

Пиера Родригес (8-0) – Сэм Хьюз (7-4)

Татсуро Таира (11-0) – Си Джей Вергара (10-3-1)

Майк Джексон (1-1,) – Пит Родригес (4-1)

источник: «Советский спорт»
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