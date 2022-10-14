Аскаров возвращается после поражения. Где смотреть UFC Vegas 62?

Женский бой
Алекса Грассо и Вивиан Арауджо занимают пятую и шестую строчку рейтинга наилегчайшего веса UFC. Победитель станет главным претендентом на титул и сразится с Валентиной Шевченко.
Возвращение Аскара Аскарова
Россиянин Аскар Аскаров вернется в октагон после поражения, которое отдалило его от титула. Сейчас его соперником станет амбициозный, но не очень сильный Брэндон Ройвал, которого нужно побеждать максимально уверенно, а иначе о титульных амбициях можно смело забыть!
Где смотреть турнир UFC Vegas 62
Турнир стартует 15 октября в 23:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 02:00 по московскому времени, а главный бой в районе 03:20.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Просмотр турнира в странах бывшего СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
Состав участников турнира
• Алекса Грассо (14-3) – Вивьен Арауджо (11-3)
• Каб Свонсон (28-12) – Джонатан Мартинез (16-4)
• Аскар Аскаров (14-1-1) – Брэндон Ройвал (14-6)
• Джордан Райт (12-3, 1 NC) – Душко Тодорович (11-3)
• Миша Циркунов (15-8) – Алонзо Менифилд (11-3)
• Леомана Мартинез (9-3) – Брэндон Дэвис (14-9)
• Рафаэль Ассунсао (27-9) – Виктор Хенри (22-5)
• Ник Максимов (8-1) – Джейкоб Малкун (6-2)
• Жоандерсон Брито (13-3-1) – Лукас Александер (7-2)
• Пиера Родригес (8-0) – Сэм Хьюз (7-4)
• Татсуро Таира (11-0) – Си Джей Вергара (10-3-1)
• Майк Джексон (1-1,) – Пит Родригес (4-1)