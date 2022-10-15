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Александр снова упадет! Что нужно знать о поединке Емельяненко и Еркаева?

6 октября промоушен Arena проведет свой первый стадионный турнир, в главном бою вечера Александр Емельяненко будет драться с Сергеем Еркаевым.
Александр снова упадет! Что нужно знать о поединке Емельяненко и Еркаева?
15 октября 2022 13:29
автор: Антон Купреченков
автор фото: Arena

Турнир пройдет на ЦСКА Арене и станет первым турниром поп-ММА промоушена такого масштаба.

ПРАВИЛА ПОЕДИНКА

Поединок состоится по правилам ММА, но с ограничением в партере. Бороться будет можно лишь в течении тридцати секунд, а потом бойцов поднимут в стойку.

ПРЕДЫСТОРИЯ

После поражения Емельяненко от Дацика стало понятно, что Александр продолжает выходить без подготовки и ведет сомнительный образ жизни. Поражения стали его нормой жизни.

Сергей Еркаев — руководитель поп-ММА промоушена Arena. О его бойцовских навыках известно мало, но он постоянно хочет с кем-то подраться и Александр Емельяненко стал идеальной мишенью, согласившись на этот бой. А что ему делать? Его гонорары существенно снижаются, а спрос к его персоне падает.

ПРОГНОЗ

Емельяненко полностью уничтожил свое наследие, потерял свою нокаутирующую мощь. Сейчас его очень сложно назвать бойцом. Еркаев отправит его в нокаут. Это случится в первом раунде, других вариантов просто нет. Александр совершенно не станет готовиться, удар он не держит, сам не бьет, а для Сергея это возможность ярко выстрелить, что он и сделает.

КАРД ПРЕДСТОЯЩЕГО ТУРНИРА

• Короглу Кеибов — Шамиль Мусаев

• Субхон Карликов — Асан Султанов

• Ильяс Якубов — Андрей Чуботару

• Гасан Абдиев — Жан Мишель

• Анар Сулейманов — Марат Исаев

• Заира Дышекова — Юля Куценко

• Муборакшо Муборакшоев — Иван Майданчук

• Нурланбек Уулу Марсел — Сергей Акопян

• Амирхан Оев — Марат Балаев

• Александр Емельяненко — Сергей Еркаев

источник: «Советский спорт»
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