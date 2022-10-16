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Махачев победит Оливейру! 5 причин, которые не позволят россиянину проиграть

22 октября в рамках UFC 280 состоится титульный поединок в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой. Мы расскажем о причинах, которые не позволят российскому бойцу проиграть.
Махачев победит Оливейру! 5 причин, которые не позволят россиянину проиграть
16 октября 2022 08:04
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Никто не отрицает, что Чарльз Оливейра очень опасный боец, но 22 октября настанет время Ислама Махачева.

Причина №1. Борьба в стойке

Ислам Махачев имеет фантастические навыки борьбы в стойке. Опыт вольной борьбы и боевого самбо — гремучая смесь. Сложно представить, что Оливейра сможет перевести его в партер. Это просто нереально для него, бразильцы традиционно имеют слабые навыки борьбы в стойке. Российский боец постоянно будет находиться сверху.

Причина №2. Борьба в партере

Ислам Махачев совершенно не уступает Чарльзу Оливейре в грэпплинге. Да, бразилец может применить техники, которые неизвестны россиянину, но, в целом, опыт Махачева позволит ему успешно защититься от всех попыток атак бразильца.

Причина №3. Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов выступает тренером Ислама Махачева, а еще огромным мотиватором. Рядом с Оливейрой нет никого подобного, что тоже накладывает свой отпечаток. Хотя, есть один нюанс, Чарльз очень хочет победить на глазах Хабиба.

Причина №4. Мотивация

Ислам Махачев много лет шел к титулу UFC в легком весе, но его постоянно тормозили. Сейчас такая возможность появилась. Поражение вновь отдалит его на долгие годы.

Причина №5. Поддержка фанатов

Турнир пройдет в Абу-Даби, а это традиционное место сбора российских болельщиков. Поддержка будет колоссальной, а вот фанатов бразильца будет мало, если они вообще там будут.

Ислам Махачев в последнем поединке победил Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде. На его счету двадцать две победы и одно поражение.

Чарльз Оливейра в последнем поединке задушил Джастина Гэйджи в первом раунде. В его статистике тридцать три победы и восемь поражений, а один поединок завершился без результата.

источник: «Советский спорт»
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