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Грассо побеждает и выходит на Шевченко. Результаты UFC Vegas 62

В США состоялся турнир UFC Vegas 62, в главном поединке вечера Алекса Грассо победила Вивиан Арауджо единогласным решением судей.
Грассо побеждает и выходит на Шевченко. Результаты UFC Vegas 62
16 октября 2022 11:37
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Главный бой

Алекса Грассо одержала очень уверенную победу над Вивиан Арауджо. Мексиканская спортсменка провела максимально доминирующий бой, полностью переиграв свою оппонентку. Поединок прошел всю дистанцию и завершился единогласным судейским решением в пользу Грассо.

Со-главный бой

Джонатан Мартинез не оставил никаких шансов Кабу Свонсону, победив его техническим нокаутом во втором раунде.

UFC

Очередное поражение Миши Циркунова

Миша Циркунов потерпел четвертое поражение кряду, он был нокаутирован Алонзо Менфилдом в первом раунде.

Технические результаты турнира UFC Vegas 62

Алекса Грассо победила Вивиен Арауджо единогласным решением (50-45, 49-46, 49-46)

Джонатан Мартинез победил Каба Свонсона техническим нокаутом

Душко Тодорович победил Джордана Райта техническим нокаутом

Рафаэль Ассунсао победил Виктора Генри единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Алонзо Менфилд победил Мишу Циркунова нокаутом

Мана Мартинез победил Брэндона Дэвиса раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28)

Джейкоб Малкун победил Ника Максимова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Жоандерсон Брито победил Лукаса Александера удушающим приёмом

Пиера Родригез победила Сэм Хьюз единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Татсуро Таира победил СиДжея Вергару болевым приёмом

Пит Родригез победил Майка Джексона нокаутом

источник: «Советский спорт»
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Грассо побеждает и выходит на Шевченко. Результаты UFC Vegas 62
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