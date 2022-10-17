У Валентины Шевченко намечается серьезная проверка в лице Алексы Грассо

Алекса Грассо идет на серии из четырех побед кряду и планирует подраться за титул UFC в наилегчайшем женском весе:

«На следующих выходных состоится еще один важный бой – Чукагян против Фиоро. Думаю, у нас что-то вроде полуфиналов. Кто покажет лучшее выступление – привлечет внимание чемпионки. Я надеюсь на это».

Кэтлин Чукагян является откровенной фавориткой в бою с Манон Фиоро. Она должна победить, но с Валентиной Шевченко она билась, поэтому сейчас в этом поединке нет никакого смысла, а вот Алекса Грассо может составить чемпионке действительно серьезную конкуренцию.

Мексиканка умеет неплохо бороться и умело переводит своих соперниц в партер, а мы знаем, что Шевченко испытывает определенные проблемы в партере. В стойке у Грассо мало шансов, она неплохо бьет, но Валентина гораздо сильнее в ударной технике, а вот в партере у Алексы очень неплохие перспективы.

Когда может состояться бой

Поединок Грассо и Шевченко мы можем ожидать примерно через три-четыре месяца. Он смело может возглавить любой из номерных турниров.

Валентина Шевченко в последнем бою победила Тайлу Сантос раздельным решением судей. На ее счету двадцать две победы и три поражения.

Алекса Грассо в последнем поединке одержала победу над Вивиан Арауджо единогласным решением судей. На ее счету пятнадцать побед и три поражения.