Остановите, Саше надо выйти? Кто спасет Емельяненко?

Вчера Александру Емельяненко снова прилетело. Он проводил спарринг по боксу с Вячеславом Дациком. Кстати, они очень мило общались, что демонстрирует наигранность их конфликта. Спарринг сразу начал приобретать жесткий характер, Емельяненко хорошо попал по Дацику прямым ударом, но не причинил никакого ущерба, ведь мощи в его ударах больше нет, а вот Дацик устроил свою стандартную размахайку и отправил Александра в нокдаун уже на первых секундах.

Чуть больше недели назад Александр Емельяненко был жестко нокаутирован Вячеславом Дациком, вчера отправлен в нокдаун. Очевидно, что Емельяненко совершенно перестал держать удар, крепостью челюсти он никогда и не славился, но сейчас падает уже от одного удара. В России нет Атлетической комиссии, а значит бойца просто некому отстранить после тяжелого нокаута, как делают в США, накладывая жесткие ограничения, а если их не исполнить, то спортсмена просто лишат лицензии. У нас такого нет. Получается так, что АЕ еще не оправился от одного сотрясения, как получил новое… Что будет дальше с его здоровьем? Сколько еще он продержится? Думается, что не очень долго. К сожалению, но все это может закончиться весьма плачевно. Нужен человек, который сможет остановить Александра, его менеджер преследует совсем иные цели, а еще не имеет на него никакого влияния, что же делать? Может поможет Федор? Наверное, это единственный вариант. Да, братья давно не общаются, но разве это не повод восстановить отношения? Все-таки они братья, а Александр явно переживает не самые лучшие моменты в жизни… Будем надеяться, что тяжеловес одумается и возьмет полноценный перерыв, а в идеале просто завершит свою карьеру и сохранит здоровье.