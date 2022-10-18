Высшие силы отменили бой. Проклятие Магомеда Мустафаева

Российский легковес UFC Магомед Мустафаев снова лишился возможности подраться. В организацииаа продублировали кард турнира UFC 280, но его боя с Ямато Нишикавой там нет. Это уже пятая отмена для Мустафаева. Он постоянно пытается подраться в Абу-Даби, но его бои отменяют, то он получает травму, то его соперники, но факт остается фактом. Подраться он не может уже более двух лет.

Проклятие Мустафаева

Эту историю я услышал от его тренера, который рассказал, что Магомед не хочет давать интервью перед боем… Меня это удивило, но выяснилось, что он боится сглазить очередной свой поединок. Кстати, тот бой в итоге отменили и без интервью,с тех пор прошло около года и новая отмена… Думается, что на эту тему нужно говорить, не скрывая причин, а не верить в какие-то мифические истории.

Когда будет драться Мустафаев

Россиянин Александр Сарнавский был готов выйти на замену и подписать контракт, но команда UFC никак на это не отреагировала. Может Магомед будет ждать еще год, а потом его настигнет очередное проклятие…

Магомед Мустафаев не дрался более двух лет. В последнем поединке он уступил Брэду Ридделлу единогласным решением судей. На его счету четырнадцать побед и три поражения.