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Русский десант снова высаживается в Абу-Даби. Где смотреть UFC 280?

22 октября в Абу-Даби состоится грандиозный турнир UFC 280, в главном поединке вечера Ислам Махачев и Чарльз Оливейра разыграют пояс UFC в легком весе.
Русский десант снова высаживается в Абу-Даби. Где смотреть UFC 280?
19 октября 2022 08:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Турнир UFC 280 станет одним из самых ожидаемых событий года. В рамках него выступит сразу несколько наших соотечественников: Ислам Махачев, Петр Ян, Зубайра Тухугов, Абубакар Нурмагомедов, Гаджи Омаргаджиев.

Где смотреть UFC 280

Турнир стартует 22 октября в 17:00 по Москве. Основной кард начнется в 21:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Состав участников турнира

Основные бои

• Чарльз Оливейра - Ислам Махачев

Алджамейн Стерлинг - Ти Джей Диллашоу

Петр Ян - Шон О’Мэлли

Белал Мухаммад - Шон Брэди

Кэтлин Чукагян – Манон Фиоро

Бенеил Дариуш - Матеуш Гамрот

Предварительный кард

Белал Мухаммад - Шон Брэди

Махмуд Мурадов – Кайо Борральо

Волкан Оздемир – Никита Крылов

Зубайра Тухугов - Лукас Алмейда

Магомед Мустафаев – Ямато Нишикава

Мухаммад Мокаев – Малькольм Гордон

Шамиль Абдурахимов – Жайлтон Альмейда

Лина Лансберг – Кэрол Роса

Абубакар Нурмагомедов – Гаджи Омаргаджиев

Армен Петросян – Эй Джей Добсон

источник: «Советский спорт»
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