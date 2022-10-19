Русский десант снова высаживается в Абу-Даби. Где смотреть UFC 280?

Турнир UFC 280 станет одним из самых ожидаемых событий года. В рамках него выступит сразу несколько наших соотечественников: Ислам Махачев, Петр Ян, Зубайра Тухугов, Абубакар Нурмагомедов, Гаджи Омаргаджиев.
Где смотреть UFC 280
Турнир стартует 22 октября в 17:00 по Москве. Основной кард начнется в 21:00 по московскому времени.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Просмотр турнира в странах бывшего СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Состав участников турнира
Основные бои
• Чарльз Оливейра - Ислам Махачев
• Алджамейн Стерлинг - Ти Джей Диллашоу
• Петр Ян - Шон О’Мэлли
• Белал Мухаммад - Шон Брэди
• Кэтлин Чукагян – Манон Фиоро
• Бенеил Дариуш - Матеуш Гамрот
Предварительный кард
• Белал Мухаммад - Шон Брэди
• Махмуд Мурадов – Кайо Борральо
• Волкан Оздемир – Никита Крылов
• Зубайра Тухугов - Лукас Алмейда
• Магомед Мустафаев – Ямато Нишикава
• Мухаммад Мокаев – Малькольм Гордон
• Шамиль Абдурахимов – Жайлтон Альмейда
• Лина Лансберг – Кэрол Роса
• Абубакар Нурмагомедов – Гаджи Омаргаджиев
• Армен Петросян – Эй Джей Добсон