В Абу-Даби будет жарко. Прогноз на главные поединки UFC 280

Чарльз Оливейра против Ислама Махачева

Бой года, который определит дальнейшую судьбу титула UFC в легком весе. Опыт против опыта, но это звездный час Ислама Махачева. Безусловно, что он лучше в каждом аспекте. Этот бой точно не дойдет до судейского решения и завершится техническим нокаутом в третьем или четвертом раунде. Разумеется, в пользу россиянина.

Алджамейн Стерлинг против Ти Джея Диллашоу

Бойцы разыграют титул UFC в легчайшем весе. Стерлинг еще никогда не сталкивался с ударником уровня Диллашоу. Никакой борьбы в этом бою не будет, до нее просто не дойдет. Ти Джей нокаутирует Стерлинга в первом или втором раунде.

Петр Ян против Шона О’Мэлли

Нас ожидает противостояние двух ярких ударников. Если Петр Ян не будет комбинировать борьбу и стойку, то потерпит поражение, Шон просто его нокаутирует. Петру Яну нужно бороться. Ставим на победу россиянина единогласным решением судей.

Кэтлин Чукагян против Манон Фиоро

Победительница пары может стать следующей соперницей Валентины Шевченко. Нас точно ждет вязкий и довольно скучный бой. Чукагян будет брать борьбой и победит единогласным судейским решением.

Бенеил Дариуш против Матеуша Гамрота

Гамрот очень непредсказуемый боец, который сумел побороть Армана Царукяна, но Дариуш слишком опытный спортсмен, а его борьба находится на ином уровне. Бенеил заберет все раунды и одержит победу единогласным судейским решением.

Где смотреть UFC 280

Турнир стартует 22 октября в 17:00 по Москве. Основной кард начнется в 21:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».