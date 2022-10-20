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Победить желают все. Главные цитаты участников пресс-конференции перед UFC 280

22 октября в Абу-Даби состоится грандиозный турнир UFC 280, в главном бою вечера Ислам Махачев и Чарльз Оливейра разыграют пояс UFC в легком весе. В данном материале мы собрали наиболее интересные высказывания участников основного карда.
Победить желают все. Главные цитаты участников пресс-конференции перед UFC 280
20 октября 2022 15:45
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Шон О'Мэлли:

«После моего боя с Педро, Ян оказался единственным парнем, который был свободен. Тогда я пришел в UFC и сказал: «Эй, я хочу сделать этот бой». Очевидно, что в поединке с Муньосом я не смог добыть победу, но Петр буквально был единственным парнем из Топ-10, у которого еще не было соперника.

Он отказал в поединке нескольким бойцам. Я сомневаюсь, что у него был выбор относительно меня. Я думаю, что UFC пришлось ему сказать: «Эй, ты не можешь продолжать отказывать этим парням. Ты должен драться с О'Мэлли».

Источник фото: UFC

Ислам Махачев:

«Честно говоря, я встретил Волкановски в холле отеля – он коротышка. Я спросил его, зачем он гоняет вес? Если я побью его, люди скажут, что я избил малогабаритного соперника.

Сейчас я хочу драться с Чарльзом Оливейрой, и очень надеюсь на то, что он сделает вес. С другой стороны, я прошел такую тяжелую подготовку, что уже не имеет значения, кто выйдет против меня. Главное, чтобы кто-нибудь вышел. Оливейра чемпион, и должен показывать хороший пример. Он должен поступить как профессионал и на этот раз сделать вес. Хочу биться именно с ним».

Источник фото: UFC

Чарльз Оливейра:

«Моя цель – финишировать его в партере, потому что мне нужно показать всем свой уровень грэпплинга. После этого я готов драться с Волкановски в Австралии. Однажды я уже был в Австралии, и могу сделать это снова. Это будет хороший бой. Когда чемпион из одного дивизиона дерется с чемпионом из другого дивизиона, это большой бой и очень интересный для фанатов»

«Я готов. Думаю, что каждый должен верить в себя и желать себе лучшего. Если мы спустимся на землю, то Ислам, по сути, столкнется с самым сильным финишером в UFC. Если он захочет драться в стойке, то мы будем драться в стойке. Я здесь, чтобы творить историю. Победа будет за мной!»

Источник фото: UFC

источник: «Советский спорт»
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