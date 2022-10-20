Новый выпуск конференции «Наше Дело»: Арби «Агрессор» против Андрея Ялымова

В главном бою вечера сойдутся Андрей Ялымов, один из самых сильных бойцов промоушена «Наше Дело», против всеми любимого Арби Эмиева по прозвищу «Агрессор». Конфликт бойцов возник ещё в клетке, после боя Ялымова с Рязановым, когда Андрей в очередной раз показал высочайший уровень зрелищности в своих поединках. На этот раз оппоненты обсудили свой бой и готовы удивлять зрителей не только на словах, но и в бою.

Промоушен «Наше Дело» анонсирует сильнейшее Гран-при тяжеловесов в России. Его участниками будут спортсмены с высочайшими регалиями и достижениями в мире единоборств. Первая пара, которая выступит в турнирной сетке: Омар Айдемиров и Магомед Нальгиев. Нас ждут интереснейшие противостояния и новые лица в поп-ММА, которые готовы дать жесткий отпор уже устоявшимся чемпионам.

Эдуард Кузьминов проведет бой с Радомиром Филипповым по прозвищу «Перун». Оба бойца всегда демонстрируют настоящее шоу в мире спорта. Яркий трешток и не менее эффектное обещание показать красивый бой, порадует всех зрителей поп-ММА. Андрей Черкасов снова в студии «Наше Дело». На этот раз его противником выступит Вадим Вадимыч, известный оригинальными подарками своим оппонентам. У обоих бойцов есть незаконченная история с Мурадом Легендой. Андрей уже победил Мурада, а Вадим, напротив, проиграл. На этот раз Андрей и Вадим выйдут в октагон, чтобы показать зрителям шоу-бой в лучших традициях «Наше Дело».

Ссылка на выпуск: https://rutube.sport/video/yalymov-protiv-arbi/

Состав участников турнира

Федор Колтун - Магомед Манапов

Алексей Леденев - Брюс Хлебников

Эдуард Кузьминов - Радомир «Перун» Филиппов

Омар Айдемиров - Магомед Нальгиев

Андрей Черкасов - Вадим Вадимыч

Андрей «Хаос» Ялымов - Арби «Агрессов» Эмиев