Глава бойцовской лиги «Наше Дело» Артур Арутюнян принял участие в открытии «Арена Форум 6.0»

В мероприятии приняли участие 300 спикеров, 40 экспонентов — более 1200 специалистов: представители государственных структур и подведомственных учреждений, клубов и федераций, оргкомитетов крупных турниров; инвесторы, девелоперы, производители и поставщики оборудования, строительные и проектные организации, организаторы мероприятий и консалтинговые агентства.

Артур Арутюнян отметил, важность таких форумов для организаторов масштабных мероприятий со зрителями.

«На конференции совместно с чиновниками, предпринимателями и организаторами мероприятий, обменялись опытом. В преддверии

декабрьского турнира со зрителями это было очень полезно».

Мероприятие проводилось при содействии Министерства спорта России. Учредителем Форума является холдинг «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг».