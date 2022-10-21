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Глава бойцовской лиги «Наше Дело» Артур Арутюнян принял участие в открытии «Арена Форум 6.0»

20 октября 2022 года в Москве состоялась деловая конференция и тематическая выставка «Арена Форум 6.0» на которую был приглашен глава и организатор бойцовской лиги «Наше Дело» Артур Арутюнян.
Глава бойцовской лиги «Наше Дело» Артур Арутюнян принял участие в открытии «Арена Форум 6.0»
21 октября 2022 08:08
автор: Антон Купреченков
автор фото: Наше Дело

В мероприятии приняли участие 300 спикеров, 40 экспонентов — более 1200 специалистов: представители государственных структур и подведомственных учреждений, клубов и федераций, оргкомитетов крупных турниров; инвесторы, девелоперы, производители и поставщики оборудования, строительные и проектные организации, организаторы мероприятий и консалтинговые агентства.

Артур Арутюнян отметил, важность таких форумов для организаторов масштабных мероприятий со зрителями.

«На конференции совместно с чиновниками, предпринимателями и организаторами мероприятий, обменялись опытом. В преддверии

декабрьского турнира со зрителями это было очень полезно».

Мероприятие проводилось при содействии Министерства спорта России. Учредителем Форума является холдинг «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг».

источник: «Советский спорт»
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