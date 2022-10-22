Триумф Махачева уже сегодня! Ожидания от UFC 280

Зубайра Тухугов не сделал вес

Россиянин подпортил общее впечатление и ожидание от турнира. Все это выглядит откровенно непрофессионально. Стоит отметить, что для Зубайры это не единичный случай. Для дальнейшего продолжения карьеры ему стоит задуматься о смене весовой категории.

Звездный час Ислама Махачева

Российский легковес очень давно шел к титулу чемпиона UFC. Его путь занял ровно семь лет. Да, за это время он проиграл, но лишь однажды. Не все соперники соответствовали его уровню. но он смог за это время зачистить большую часть дивизиона. Сейчас Ислама ожидает главный бой в карьере, будет совсем непросто, но это его звездный час и им надо пользоваться! Болеем за Махачева.

Испытание для Петра Яна

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян переживает не самый лучший этап в своей карьере. Ему нужно не просто побеждать Шона О’Мэлли, а делать это максимально уверенно. Если он, конечно, планирует вернуть титул!

Этот турнир действительно ждут в России и он точно оправдает все надежды зрителей!

Источник фото: UFC

Где смотреть UFC 280

Турнир стартует 22 октября в 17:00 по Москве. Основной кард начнется в 21:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ»