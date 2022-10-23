Махачев задушил Оливейру и стал чемпионом! Результаты UFC 280

Очередная победа Мокаева
Англичанин Мухаммад Мокаев одержал уверенную победу, проведя болевой на руку Малколму Гордону в третьем раунде.
Победа Нурмагомедова
Абубакар Нурмагомедов уверенно прошел Гаджи Омаргаджиева, одержав победу единогласным решением судей. Бой получился скучным, но брат Хабиба вернулся после долгого простоя.
Крылов переиграл Оздемира
Никита Крылов смог сотворить главную победу в своей карьере. Бой прошел все отведенные раунды. Никита перебил турецкого спортсмена и заслуженно победил единогласным судейским решением.
Ян снова проиграл
Петр Ян и Шон О'Мэлли показали яркий, равный и очень сбалансированный поединок. Вопросов осталось слишком много и этот бой мы еще разберем с профессиональными судьями, но Ян должен был побеждать уверенно, а он дотянул бой до конца отведенного времени и судьи отдали победу его оппоненту. Раздельное решение, но о титуле UFC ему можно смело забыть.
Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе
Ислам Махачев уверенно завоевал титул чемпиона организации в легком весе. В первом раунде Махачев полностью переиграл бразильца в борьбе в стойке. Во втором раунде россиянин отправил своего оппонента в нокдаун, занял позицию сверху и провел Оливейре удушающий через руку!
Технические результаты турнира
Основной кард
Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру сабмишеном во втором раунде;
Алджамейн Стерлинг победил Ти Джея Диллашоу техническим нокаутом во втором раунде;
Шон О’Мэлли победил Петра Яна раздельным решением судей;
Бенеил Дариуш победил Матеуша Гамрота единогласным решением судей;
Манон Фиоро победила Кэтлин Чукагян единогласным решением судей.
Предварительные бои
Белал Мухаммад победил Шона Брэди техническим нокаутом во втором раунде;
Кайо Борральо победил Махмуда Мурадова единогласным решением судей;
Никита Крылов победил Волкана Оздемира единогласным решением судей;
Абубакар Нурмагомедов победил Гаджи Омаргаджиева единогласным решением судей;
Армен Петросян победил Эй Джея Добсона единогласным решением судей;
Мухаммад Мокаев) победил Малкольма Гордона сабмишеном в третьем раунде;
Кэрол Роса победила Лину Лансберг решением большинства судей.