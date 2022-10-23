Махачев задушил Оливейру и стал чемпионом! Результаты UFC 280

Очередная победа Мокаева

Англичанин Мухаммад Мокаев одержал уверенную победу, проведя болевой на руку Малколму Гордону в третьем раунде.

UFC

Победа Нурмагомедова

Абубакар Нурмагомедов уверенно прошел Гаджи Омаргаджиева, одержав победу единогласным решением судей. Бой получился скучным, но брат Хабиба вернулся после долгого простоя.

UFC

Крылов переиграл Оздемира

Никита Крылов смог сотворить главную победу в своей карьере. Бой прошел все отведенные раунды. Никита перебил турецкого спортсмена и заслуженно победил единогласным судейским решением.

UFC

Ян снова проиграл

Петр Ян и Шон О'Мэлли показали яркий, равный и очень сбалансированный поединок. Вопросов осталось слишком много и этот бой мы еще разберем с профессиональными судьями, но Ян должен был побеждать уверенно, а он дотянул бой до конца отведенного времени и судьи отдали победу его оппоненту. Раздельное решение, но о титуле UFC ему можно смело забыть.

UFC

Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе

Ислам Махачев уверенно завоевал титул чемпиона организации в легком весе. В первом раунде Махачев полностью переиграл бразильца в борьбе в стойке. Во втором раунде россиянин отправил своего оппонента в нокдаун, занял позицию сверху и провел Оливейре удушающий через руку!

UFC

Технические результаты турнира

Основной кард

Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру сабмишеном во втором раунде;

Алджамейн Стерлинг победил Ти Джея Диллашоу техническим нокаутом во втором раунде;

Шон О’Мэлли победил Петра Яна раздельным решением судей;

Бенеил Дариуш победил Матеуша Гамрота единогласным решением судей;

Манон Фиоро победила Кэтлин Чукагян единогласным решением судей.

Предварительные бои