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Кто следующий для Ислама Махачева?

Ислам Махачев не успел стать чемпионом UFC в легком весе, а мы уже подбираем ему нового соперника.
Кто следующий для Ислама Махачева?
23 октября 2022 22:22
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Чарльз Оливейра

Это самый маловероятный вариант. Бразилец не был чемпионом перед этим боем и не может рассчитывать на незамедлительный реванш. Дана Уайт на это не пойдет, плюс, в этом поединке нет никакого смысла. Ислам Махачев вынес Чарльза Оливейру в одну калитку, доказав, что бойцы находятся на совершенно разном уровне.

Источник фото: UFC

Бенеил Дариуш

Наиболее вероятный соперник для чемпиона. Этот поединок уже срывался несколько раз и Дариуш давно его заслужил. Американец одержал восемь побед подряд и является великолепным борцом, что подогревает интерес к его бою с Исламом. Победить россиянина он точно не сможет, но некоторую конкуренцию составит.

Источник фото: UFC

Конор Макгрегор

Мы уже писали, что у UFC есть свои планы на Конора Макгрегора. Уайт может планировать свести его с новым чемпионом в легком весе. В углу Ислама Махачева будет Хабиб, нас ожидает очередной скандал и хайп, а именно это и нужно организации.

Ислам Махачев в последнем поединке задушил Чарльза Оливейру во втором раунде. На его счету двадцать три победы и одно поражение.

Источник фото: UFC

источник: «Советский спорт»
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