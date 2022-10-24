Создается впечатление, что Петра Яна просчитали… Надо что-то менять…

Скажем сразу, что российский представитель легчайшего веса UFC провел очень близкие поединки. Речь о боях с Алджамейном Стерлингом и Шоном О'Мэлли. Многие утверждают, что Яна откровенно засудили, учитывая нынешнюю политическую ситуацию и это не пустые слова. Есть и другая сторона медали…

Стиль Яна хорошо изучили

Все примерно понимают, что Петр будет делать и строят свой планы исходя из этого, а Ян ничего не меняет! Стоит заметить, что с боксом у Петра все в порядке, но вот борьба… Да, он переводит своих соперников в партер, делая это довольно просто, а что дальше? Удержать оппонента он там не может, контроля нет. За контролем нужно обратиться к грэпплерам, они являются признанными мастерами в этом направлении, а еще они подтянут технику болевых и удушающих приемов. Такие действия удивят всех противников. ММА не стоит на месте и россиянину нужно это понимать. Еще следует вернуться к тренировкам в Таиланде. Все свои значимые победы он одержал именно там.

Перерыв

Будем надеяться, что Петр Ян не станет кидаться закрывать обидное поражение. Сейчас нужно взять перерыв и все осмыслить!

В последнем поединке Петр Ян уступил Шону О'Мэлли раздельным решением судей. В его статистике шестнадцать побед и четыре поражения.