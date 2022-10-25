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Артур Арутюнян: Петр выиграл, в этом у меня нет сомнений

Глава и организатор бойцовской лиги «Наше Дело» Артур Арутюнян прокомментировал поражение Петра Яна в рамках турнира UFC в Абу-Даби.
Артур Арутюнян: Петр выиграл, в этом у меня нет сомнений
25 октября 2022 08:10
автор: Антон Купреченков
автор фото: «Наше Дело»

- Я, как глава бойцовской лиги и организатор поединков, выскажу свое собственное мнение, Петр выиграл, в этом у меня нет сомнений.

Возникают серьезные возражения к решению судейской коллегии UFC. Складывается впечатление, что Петра отодвигают от получения чемпионского пояса.

Петр лучший в своем весе, но последние спорные поединки заставляют усомниться в непредвзятости судейской коллегии.

Хочу обратиться к Петру, мы все понимаем политическую ситуацию, ты дрался в американском промоушене, против американца, у тебя украли победу.

Всегда буду рад видеть Петра в нашей бойцовской лиге. В качестве гостя и, в перспективе, в качестве бойца.

Напомним, что Петр Ян уступил Шону О'Мэлли раздельным решением судей в рамках турнира UFC 280.

источник: «Советский спорт»
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