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Зачем ему этот коротышка? Махачеву не нужно драться с Волкановски

UFC активно раскачивает поединок чемпиона в легком весе Ислама Махачева и чемпиона в полулегком весе Алекса Волкановски.
Зачем ему этот коротышка? Махачеву не нужно драться с Волкановски
25 октября 2022 10:18
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Бой активно пиарит президент UFC Дана Уайт, понятно, что ему нужен хайп и деньги, а вот зачем это Исламу Махачеву?

Бойцы уже активно общаются, а организация создает все условия для этого, что понятно. Ислам Махачев уже готов к этому поединку морально

Сейчас нам нужно подумать что делать дальше. Теперь я чемпион и обязан защищать свой титул. Но чтобы создать наследие, мне необходимо стать чемпионом и в другой весовой категории», — рассказал Махачев порталу MMA Fighting.

Как Махачев сделает вес?

Это самый главный вопрос, драться придется на поле соперника, как россиянин планирует сделать вес? Придется спуститься на одну весовую категорию ниже. Ислам Махачев — совсем не маленький легковес, вес дается ему не без труда, но в полулегкой категории он представляется с большим сомнением… Велика вероятность, что необходимый вес он просто не сделает или будет находиться в истощенном состоянии, что еще хуже.

Бой с Дариушем

Исламу Махачеву не нужно размениваться на подобные истории, а следует закрыть незаконченные вопросы, победив Бенеила Дариуша.

Ислам Махачев в последнем поединке задушил Чарльза Оливейру во втором раунде. На его счету двадцать три победы и одно поражение.

источник: «Советский спорт»
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