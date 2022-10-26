Алексей «Мельник»: Я думаю, у меня получилось бы удивить Мирзаева

«Для меня бой с «Дедком» - это принципиальное противостояние. Готовлюсь к поединку в Москве. Уверен, что на этот раз все получится. Я не согласен с результатом первого боя и считаю, что была ничья. Да, он забрал первый раунд и оформил нокдаун, но следующие два раунда - забрал я».

Также Мельников прокомментировал боксерский поединок представителя TOP DOG Николая «Чибиса» Чибисова и Расула Мирзаева.

«Расул показал неплохой бой с «Чибисом». Он его хорошо контратаковал - не совсем по боксерски, работал размашисто. Я думаю, у меня получилось бы удивить Мирзаева. В плане бокса у меня есть все, чтобы у него выиграть.

Против Мирзаева мне интересен именно поединок по боксу. В боях я очень долго раскрываюсь. Чем длиннее дистанция, тем удобнее для меня и больше мое преимущество».

Напомним, что бой «Мельник» - «Дедок» был опубликован на Ютуб-канале TOP DOG 13 ноября 2020 года. На данный момент видео поединка посмотрело почти 5 миллионов человек.