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Алексей «Мельник»: Я думаю, у меня получилось бы удивить Мирзаева

Бывший претендент на перстень TOP DOG в лёгком весе Алексей «Мельник» Мельников, который 5-го ноября на турнире TOP DOG FC 17 проведет матч-реванш против Мурада «Дедка» Арцулаева, рассказал о предстоящем бое, а также заявил о желании провести бой против Расула Мирзаева по правилам бокса.
Алексей «Мельник»: Я думаю, у меня получилось бы удивить Мирзаева
26 октября 2022 08:01
автор: Антон Купреченков
автор фото: TOP DOG

«Для меня бой с «Дедком» - это принципиальное противостояние. Готовлюсь к поединку в Москве. Уверен, что на этот раз все получится. Я не согласен с результатом первого боя и считаю, что была ничья. Да, он забрал первый раунд и оформил нокдаун, но следующие два раунда - забрал я».

Также Мельников прокомментировал боксерский поединок представителя TOP DOG Николая «Чибиса» Чибисова и Расула Мирзаева.

«Расул показал неплохой бой с «Чибисом». Он его хорошо контратаковал - не совсем по боксерски, работал размашисто. Я думаю, у меня получилось бы удивить Мирзаева. В плане бокса у меня есть все, чтобы у него выиграть.

Против Мирзаева мне интересен именно поединок по боксу. В боях я очень долго раскрываюсь. Чем длиннее дистанция, тем удобнее для меня и больше мое преимущество».

Напомним, что бой «Мельник» - «Дедок» был опубликован на Ютуб-канале TOP DOG 13 ноября 2020 года. На данный момент видео поединка посмотрело почти 5 миллионов человек.

источник: «Советский спорт»
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Алексей «Мельник»: Я думаю, у меня получилось бы удивить Мирзаева
Алексей «Мельник»: Я думаю, у меня получилось бы удивить Мирзаева
Бывший претендент на перстень TOP DOG в лёгком весе Алексей «Мельник» Мельников, который 5-го ноября на турнире TOP DOG FC 17 проведет матч-реванш против Мурада «Дедка» Арцулаева, рассказал о предстоящем бое, а также заявил о желании провести бой против Расула Мирзаева по правилам бокса.
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