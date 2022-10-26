Олейник покинул UFC, но не ушел из ММА

45-летний боец заявил, что его не устроили условия нового контракта со стороны UFC и он стал свободным агентом, но из спорта не ушел. Мы рассуждаем о промоушенах, которые могут его подписать.

Bellator

Промоушен Скотта Кокера постоянно испытывает недобор в ростере тяжеловесов, все уже передрались друг с другом. Алексей Олейник может спокойно подраться с Федором Емельяненко или представителями команды Fedor Team.

PFL

Возможно, что Алексей Олейник решит побороться за миллион долларов и стать частью гран-при тяжеловесов на будущий год. Конкуренцию он еще составит, но PFL не очень жалует россиян и это может стать преградой для его подписания.

Российские промоушены

Камил Гаджиев не упустит возможности подписать Алексея Олейника в AMC FIGHT NIGHTS, за него может побороться и АСА.

Поп-ММА

Российские промоушены этой направленности тоже будут рады видеть легендарного тяжеловеса в своем ростере, еще он может сразиться и на голых кулаках.

Алексей Олейник в последнем поединке уступил Илиру Латифи единогласным решением судей. В его активе шестьдесят побед и семнадцать поражений.