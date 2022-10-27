Менеджер Петра Яна пресек разговоры о его уходе из UFC

В сети началась спекуляция на тему ухода экс-чемпиона UFC в легчайшем весе из организации, но его менеджер опроверг все слухи.

Менеджер Саят Абдрахманов, который занимается продвижениемПетра Яна, жестко отреагировал на слухи об уходе бойца из UFC.

«У Петра еще четыре боя по контракту, и все остальное это спекуляции», — рассказал Абдрахманов пресс-службе бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Мы составили подборку наиболее вероятных оппонентов российского спортсмена:

Кори Сэндхаген

Бойцы уже дрались год назад, бой получился невероятно зрелищным и конкурентным. Американец закрыл это поражение, а Ян проиграл два боя кряду, получается, что для реванша настает оптимальное время. Кстати, Сэндхаген не борется, а это значит, что он удобен для россиянина в стилистическом плане.