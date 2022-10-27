Новый выпуск боев «Наше Дело»: Бой Ялымова и Арби Агрессора

Андрей Ялымов в главном поединке вечера сошелся с Арби Эмиевым по прозвищу «Агрессор». Несмотря на свою немногословность на конференции, в клетке Андрей показывает себя с самой лучшей стороны. С первых секунд между бойцами завязалась жесткая рубка, в которой спортсмены шли на равных. Но беспощадные бэкфисты Андрея не прощают своих соперников. После очередного удара у Арби открылась мощная сечка, в результате чего катмены чуть не остановили бой, но в итоге все же позволили завершить поединок. Победу одержал боец лиги «Наше Дело» Андрей Ялымов.

Андрей Черкасов вышел в октагон с Вадим Вадимычем. С первых секунд никто из бойцов не собирался уступать своему оппоненту. В первом же переводе в партер Вадим показал свою борцовскую подготовку и выглядел гораздо увереннее. Бой продолжился и спортсмены вошли в клинч у сетки, но уже во втором раунде Вадим успешно поймал Черкасова на гильотину, после чего Андрей сдался. Победу удушающим приемом одержал Вадим Вадимыч.

Эдуард Кузьминов провел бой с Радомиром Филипповым по прозвищу «Перун». Бой прошел в стойке, где бойцы устроили зрелищный поединок. На протяжении всех раундов Эдуард и Радомир сходились в мощных ударах между собой. В результате Кузьминов сломал руку в бою, но шел до конца, демонстрируя зрителям свою силу воли. В этом противостоянии Эдуард одержал победу.

Омар Айдемиров и Магомед Нальгиев своим поединком открыли самое мощное Гран-При тяжеловесов в России в рамках лиги «Наше Дело». Бойцы бились три раунда, показывая честный и красивый бой. Никто из оппонентов не собирался уступать друг другу. По итогу Омар Айдемиров оказался сильнее - он идёт дальше по турнирной сетке. Магомед ожидаемо оказался не доволен результатом поединка и вызвал Омара на реванш.

Ссылка на выпуск: https://rutube.sport/video/arbi-emiev-vs-yalymov-krovavyy-boi/

Состав участников турнира

• Федор Колтун - Магомед Манапов

• Алексей Леденев - Макс «Топор» Щербаков

• Эдуард Кузьминов - Радомир «Перун» Филиппов

• Омар Айдемиров - Магомед Нальгиев

• Андрей Черкасов - Вадим Вадимыч

• Андрей «Хаос» Ялымов - Арби «Агрессов» Эмиев