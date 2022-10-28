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Стадион нашей мечты

170 000 уникальных гостей посетили RED ARENA за 3 года.
Стадион нашей мечты
28 октября 2022 11:05
автор: Ярослав Николаев

Буквально на днях RED ARENA отметила свой третий день рождения. Игорная зона «Красная Поляна» в 2019 г. запустила этот проект для наращивания неигровых активностей в списке своих развлечений. Общая площадь объекта составила 4600 м. кв., вместимость 5000 человек, а высота здания в наивысшей точке 18 метров.

За три года арену посетило 170 000 тысяч уникальный гостей. Организовано 124 события самого разного формата. В числе мероприятий 26 спортивных соревнований, 44 MICE эвента, 39 музыкальных шоу и концертов, а также 15 собственных активностей.

Генеральный директор RED ARENA Ирина Борисова поделилась подробностями организации самых знаковых мероприятий:

- Я горжусь нашей командой профессионалов. В январе 2020 года нам удалось реализовать кейс, в рамках которого мы переделывали конфигурацию арены три раза в течение суток. Утром проходил боксерский турнир с прямой трансляцией на «МАТЧ ТВ». К вечеру площадка превращалась в ледовую арену для шоу Татьяны Навки. А ближе к полуночи гости приходили на музыкальном шоу с гигантским танцполом.

Стоит отметить, что связка арены с миром единоборств по-настоящему крепка. RED ARENA регулярно принимает турниры AMC FIGHT NIGHTS, EFC, ACA, BRAVE турниры, организованные Федерациями бокса и тайского бокса-муайтай России.

В частности, AMC FIGHT NIGHTS 14 октября этого года привозили своих бойцов в игорную зону уже в восьмой раз. Такие турниры становится яркими событиями в спортивном календаре юга России. Каждое брутальное шоу посетило около 3000 зрителей. Президент промоушена Камил Гаджиев выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве и оценил высокую квалификацию сотрудников площадки:

- RED ARENA ждет много других интересных проектов, в первую очередь, потому что на этом объекте работает команда профессионалов, а там, где работают профессионалы - успех неминуем.

Своеобразной кульминацией сотрудничества RED ARENA и AMC FIGHT NIGHTS стал бой Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова. Генеральный директор площадки Ирина Борисова рассказала, как велась подготовка к этому поединку:

Это противостояние стало главным событием 2021 года для нашей арены и всех фанатов смешанных единоборств в России. Мы понимали уровень ответственности и эксклюзивность этого боя. Поэтому команда арены готовила этот праздник на протяжении 6 месяцев. Всего в организации мероприятия участвовало более 700 сотрудников каждый день. Это команда промоушена и площадки, сотрудники полиции, волонтеры, технический персонал, съемочная команда и другие участники.

Этой осенью арена впервые принимала бои на голых кулаках. Организатором выступила лига TOP DOG. Промоушен, ставший Интернет-феноменом в нашей стране, остался доволен своим решением провести бои в игорной зоне «Красная Поляна». А генеральный менеджер организации Андрей Костецкий рассказал о влиянии декораций на атмосферу и даже спортивный исход:

- Благодаря обилию LED-экранов и удобной конструкции RED ARENA, TOP DOG провел один из самых ярких турниров в истории лиги. Арена тонко передала атмосферу нашей организации, когда бойцы и зрители стали одним целым. Это дано не каждой площадке. Отсюда и яркие бои с неожиданными исходами: из 16 боев 7 закончились досрочно, а 4 явных андердога по мнению букмекера смогли сотворить интригу. Также отмечу, что на RED ARENA в TOP DOG дебютировал именитый боец смешанного стиля Давид Хачатрян и победитель первенства Европы по боксу Иван Абрамов. Пока мы провели всего один турнир, но надеемся сюда вернуться в следующем году.

Функционал площадки не ограничен проведением только бойцовских состязаний. Так, весной 2022 года объект принимал Чемпионата России по баскетболу 3х3. Внутри удалось разместить тренировочный корт размером 12х10 м. и основной корт размером 16х15 м., а также застроить трибуну для зрителей и болельщиков общей вместимостью 1100 человек. А уже летом произошел дебют в проведении киберспортивных соревнований под собственным брендом Cyber Fun Fest by RED ARENA. Особенностью турнира стала самая большая поверхность для игры за всю историю подобных событий. Это достижение позволило попасть площадке в «Книгу рекордов России». Виртуальные баталии среди игроков из России, Японии, Мексики, Ирана и других стран прошли на самом большом медиафасаде в горном кластере Сочи. Общая площадь экрана составила 216 кв. м.

В отрыве от спорта, RED ARENA является постоянной точкой в гастрольном графике у самых главных звезд российского шоу-бизнеса. За три года существования площадки гости игорной зоны «Красная Поляна» посетили концерты ведущих стенд-ап комиков, музыкальные шоу Zivert, Димы Билана, Басты, БИ-2, Полины Гагариной, Ночных Снайперов, Елены Ваенги, а также музыкальный фестиваль «Жара», а котором выступил Григорий Лепс, Егор Крид, Сергей Лазарев и многие другие.

Богатый технический арсенал позволил арене уверенно выступить на рынке MICE-событий в качестве хоста. Наиболее масштабными стали встреча «Клуба 500» Дмитрия Портнягина, конференция «Like Центр», форум «Движение», Премия Urban Awards и др.

Календарь событий площадки на 2023 г. уже заполнен. Гостей игорной зоны «Красная Поляна» вновь буду ждать адреналиновые бои, масштабные мюзиклы, музыкальные шоу главных звезд российского шоу-бизнеса, киберспортивные турниры и деловые конференции.

Справка

В 2019 году игорная зона «Красная Поляна» запустила в эксплуатацию собственную, многофункциональную площадку для спортивно-массовых мероприятий – RED ARENA. Общая площадь составила 4600 м. кв., вместимость 5000 человек, а высота здания в наивысшей точке 18 метров.

Арена стала одним из самых уникальных сооружений подобного типа в России. Отличительной особенностью проекта является его привязка к игорному кластеру. Примеров подобного симбиоза между игорным бизнесом, спортом и масштабными шоу самых разных форматов не существует в нашей стране.

Площадка построена для наращивания неигровых активностей в списке развлечений игорной зоны «Красная Поляна» и соединена прямым переходом с «Казино Сочи». Технический потенциал позволяет RED ARENA принимать мероприятия самого разного формата. Среди них турниры по смешанным единоборствам под эгидой ведущих промоушенов, масштабные концерты, ледовые шоу, соревнования по киберспорту, бизнес-конференции и многое другое.

источник: «Советский спорт»
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