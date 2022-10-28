В UFC дебютирует самый молодой боец за всю историю организации

Рауль Росас дебютирует в UFC через несколько дней после своего совершеннолетия. Его первый бой состоится 11 декабря в рамках UFC 282, а биться он будет с Джеем Перрином, который дерется в легчайшем весе.

Самое интересное, что оба бойца представляют одного менеджера.

Росас-младший попал в UFC после победы на претендентском турнире Даны Уайта, тогда ему было семнадцать лет и его родителям пришлось подписывать согласие на его поединок, а еще вмешалась Атлетическая комиссия, которая не хотела допускать Рауля к участию в турнире.

В этом бою он легко одолел своего оппонента, победив единогласным решением судей, а потом подписал контракт, став самым молодым бойцом UFC за всю историю. До этого момента он никогда не дрался на подобном уровне. Все свои бои молодой спортсмен проводил в рамках локального мексиканского промоушена.

Сейчас он находится под большим внимание мировой общественности и проигрывать ему нельзя!

Социальная сеть Рауля Росаса

Рауль Росас в последнем поединке одолел Мэндо Гутьерреза единогласным решением судей. На его счету шесть побед и ни одного поражения.