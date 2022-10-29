Каттар и Орловский снова идут в бой. Состав участников и просмотр UFC Vegas 63

30 октября в CША состоится очередной ивент UFC, в главном бою вечера Келвин Каттар и Арнольд Аллен проведут поединок в полулегком весе.
Что будет интересного
Турнир не порадует нас множеством громких имен, но его определенно следует посмотреть. В главном бою состоится претендентское противостояние, победитель получит шанс сразиться за титул чемпиона UFC в полулегком весе. Отдельного внимания заслуживает возвращение легендарного белорусского тяжеловеса Андрея Орловского, которому предстоит сразиться с Рожерио Де Лимой.
Где смотреть турнир
Турнир стартует 29 октября в 23:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 02:00 по московскому времени, а главный бой пройдет около 03:20.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Просмотр турнира в странах бывшего СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
Состав участников и результаты официального взвешивания
Главные бои:
Келвин Каттар (66,22 кг) – Арнольд Аллен (66 кг)
Макс Гриффин (77,34 кг) – Тим Минс (77,34 кг)
Валдо Кортес-Акоста (118,16 кг) – Джарэд Вандераа (117,48 кг)
Джош Фремд (83,91 кг) – Трейшон Гор (84,14 кг)
Дастин Джейкоби (92,53 кг) – Халил Раунтри (92,99 кг)
Предварительный кард:
Роман Долидзе (84,37 кг) – Филипп Хоуз (84,14 кг)
Андрей Орловский (109,32 кг) – Маркос Рожерио Де Лима (118,39 кг)
Джозеф Холмс (84,14 кг) – Юн Енг Парк (83,91)
Стив Гарсия (66,22 кг) – Чейс Хупер (65,77 кг)
Коди Дарден (57,15 кг) – Карлос Мота (56,93 кг)
Кристиан Родригес (61,69 кг) – Джошуа Уимс (63,28 кг)
Стоит отметить, что в рамках турнира нет ни одного женского боя, что бывает крайне рекдко.