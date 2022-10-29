Каттар и Орловский снова идут в бой. Состав участников и просмотр UFC Vegas 63

30 октября в CША состоится очередной ивент UFC, в главном бою вечера Келвин Каттар и Арнольд Аллен проведут поединок в полулегком весе.

Что будет интересного

Турнир не порадует нас множеством громких имен, но его определенно следует посмотреть. В главном бою состоится претендентское противостояние, победитель получит шанс сразиться за титул чемпиона UFC в полулегком весе. Отдельного внимания заслуживает возвращение легендарного белорусского тяжеловеса Андрея Орловского, которому предстоит сразиться с Рожерио Де Лимой.

UFC

Где смотреть турнир

Турнир стартует 29 октября в 23:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 02:00 по московскому времени, а главный бой пройдет около 03:20.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Состав участников и результаты официального взвешивания

Главные бои:

Келвин Каттар (66,22 кг) – Арнольд Аллен (66 кг)

Макс Гриффин (77,34 кг) – Тим Минс (77,34 кг)

Валдо Кортес-Акоста (118,16 кг) – Джарэд Вандераа (117,48 кг)

Джош Фремд (83,91 кг) – Трейшон Гор (84,14 кг)

Дастин Джейкоби (92,53 кг) – Халил Раунтри (92,99 кг)

Предварительный кард:

Роман Долидзе (84,37 кг) – Филипп Хоуз (84,14 кг)

Андрей Орловский (109,32 кг) – Маркос Рожерио Де Лима (118,39 кг)

Джозеф Холмс (84,14 кг) – Юн Енг Парк (83,91)

Стив Гарсия (66,22 кг) – Чейс Хупер (65,77 кг)

Коди Дарден (57,15 кг) – Карлос Мота (56,93 кг)

Кристиан Родригес (61,69 кг) – Джошуа Уимс (63,28 кг)

Стоит отметить, что в рамках турнира нет ни одного женского боя, что бывает крайне рекдко.