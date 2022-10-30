Ирландец может подраться с Махачевым. Что ждет Конора Макгрегора в следующем году?

Будущие в UFC

Конор Макгрегор должен обязательно вернуться в октагон этой организации с громким поединком и президент промоушена Дана Уайт не может нас разочаровать. В начале следующего года он может провести поединок с Исламом Махачевым… Это звучит фантастично? Почему же? Руководство UFC стремится к боям, которые взорвут публику, в нынешней политической ситуации интерес к ММА и спорту очень серьезно упал, но поединок такого масштаба может серьезно подтянуть идущие вниз рейтинги.. Макгрегор и Махачев подерутся за титул в легком весе, Конор устроит шоу и проиграет досрочно, но шанс нокаутировать Ислама у него есть, пусть и очень маленький. Все это может произойти уже в первой половине будущего года.

Бокс

Макгрегор постоянно говорит о реванше с Флойдом Мейвезером, тот, кстати, тоже стал проводить фрик-бои и зарабатывать на них огромные деньги. Еще есть Джейк Пол, который давно хочет купить победу над таким именитым противником.

Кулачные бои

Ирландец может появится и там, но для подписания в подобные промоушены нужно завершить сотрудничество с UFC.

UFC

До возвращения легендарного бойца остается не очень много времени, но его первый бой однозначно пройдет именно в рамках UFC.

Конор Макгрегор в последнем поединке уступил Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде. На его счету двадцать две победы и шесть поражений.