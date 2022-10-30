Орловского задушили, а Каттар получил травму. Результаты турнира UFC Vegas 63

Главный бой
Мы ожидали зубодробительный бой в полулегком весе, но все получилось иначе. Келвину Каттару удивительно не везет, а травмы постоянно дают знать о себе. Первый раунд прошел в обоюдных атаках, но в конце пятиминутки Каттар пытался пробить коленом в прыжке, неудачно приземлился и упал, Аллен сразу ринулся его добивать, попытался задушить, но Келвина спас гонг. На второй раунд он не вышел, а судья зафиксировал технический нокаут.
Поражение Орловского
Белорусский тяжеловес Андрей Орловский прервал свою победную серию из четырех поединков. Маркос Рожерио Де Лима перевел Орловского в партер в первом раунде, забрал спину и смог задушить своего оппонента, что стало неожиданно, ведь Андрей не часто проигрывает удушающими приемами.
Нокаут Долидзе
Грузинский боец Роман Долидзе отметился очередной яркой победой, нокаутировав Филиппа Хоуза в первом раунде.
Технические результаты турнира
Главные бои:
Арнольд Аллен победил Келвина Каттара техническим нокаутом во втором раунде
Макс Гриффин победил Тима Минса раздельным решением судей
Валдо Кортес-Акоста победил Джарэда Вандераа единогласным решением судей
Трейшон Гор победил Джоша Фремда сабмишеном во втором раунде
Халил Раунтри победил Дастина Джейкоби раздельным решением судей
Предварительный кард:
Роман Долидзе победил Филиппа Хоуза нокаутом в первом раунде
Маркос Рожерио Де Лима победил Андрея Орловского сабмишеном в первом раунде
Юн Енг Парк победил Джозефа Холмса сабмишеном во втором раунде
Стив Гарсия победил Чейса Хупера техническим нокаутом в первом раунде
Коди Дарден победил Карлоса Мота единогласным решением судей
Кристиан Родригес победил Джошуа Уимса сабмишеном в первом раунде