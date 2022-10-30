Орловского задушили, а Каттар получил травму. Результаты турнира UFC Vegas 63

Главный бой

Мы ожидали зубодробительный бой в полулегком весе, но все получилось иначе. Келвину Каттару удивительно не везет, а травмы постоянно дают знать о себе. Первый раунд прошел в обоюдных атаках, но в конце пятиминутки Каттар пытался пробить коленом в прыжке, неудачно приземлился и упал, Аллен сразу ринулся его добивать, попытался задушить, но Келвина спас гонг. На второй раунд он не вышел, а судья зафиксировал технический нокаут.

Поражение Орловского

Белорусский тяжеловес Андрей Орловский прервал свою победную серию из четырех поединков. Маркос Рожерио Де Лима перевел Орловского в партер в первом раунде, забрал спину и смог задушить своего оппонента, что стало неожиданно, ведь Андрей не часто проигрывает удушающими приемами.

Нокаут Долидзе

Грузинский боец Роман Долидзе отметился очередной яркой победой, нокаутировав Филиппа Хоуза в первом раунде.

Технические результаты турнира

Главные бои:

Арнольд Аллен победил Келвина Каттара техническим нокаутом во втором раунде

Макс Гриффин победил Тима Минса раздельным решением судей

Валдо Кортес-Акоста победил Джарэда Вандераа единогласным решением судей

Трейшон Гор победил Джоша Фремда сабмишеном во втором раунде

Халил Раунтри победил Дастина Джейкоби раздельным решением судей

Предварительный кард: