Блогер Джейк Пол нашел новую жертву и начинает раскачивать бой

Бой Пола и Сильвы

Этот поединок нет никакого смысла обсуждать. Андерсон Сильва был избит в одну калитку, но заработал хорошие деньги. Сейчас Пол ищет новую жертву и она нашлась!

Конфликт с Диазом

Нейт Диаз и Джейк Пол давно скандалят в социальных сетях. Непонятно зачем, но «Стоктонский Гангстер» оказался на турнире и умудрился поругаться с одним из представителей команды скандального блогера. Разумеется, все завершилось небольшой потасовкой. Нейт Диаз отвесил своему оппоненту «Стоктонскую оплеуху» и удалился с мероприятия.

UFC

Реакция Джейка Пола

«Я хочу Нейта Диаса. Он пытался устроить какую-то хрень в моей раздевалке, но потом, как всегда, убежал. Так что, Нейт, перестань быть трусом и сразись со мной», – сказал Пол после боя с Сильвой.

Диаз следующий?

На это очень похоже. Нейт Диаз завершил свой контракт с UFC и является свободным агентом. Да, он постоянно открещивается от этого боя, но деньги могут решить этот вопрос. Еще нюанс, Диаз весьма непредсказуем, он может сказать одно, а на деле просто нокаутировать Джейка Пола на первых секундах, доказав, что тот не является никаким боксером.