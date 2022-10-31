Бой «Мельник» - «Дедок» отменен. Новым соперником Мельникова станет ветеран Fight Nights Хачатрян

Матч-реванш между бывшим претендентом на перстень в легком весе Алексеем «Мельником» Мельниковым и победителем первенства мира по тайскому боксу Мурадом «Дедком» Арцулаевым, который должен был состоятся 5-го ноября в Vegas City Hall (г. Красногорск) на турнире TOP DOG 17, отменен. Арцулаев получил травму и не сможет драться. Новым соперником Мельникова станет Давид «Император» Хачатрян, хорошо известный по выступлениям в ММА.

В активе Хачатряна 12 поединков в лиге Fight Nights и чемпионский пояс лиги ProFC. В списке поверженных им бойцов Игорь Егоров (единственный боец, сумевший одолеть Забита Магомедшарипова) и Магомедрасул «Фродо» Хасбулаев (действующий чемпион ACA в полулегком весе, победитель Гран-При Bellator). Давид провел 31 поединок по правилам ММА, в которых одержал 25 побед. В кулачных боях он провел 1 бой и одержал 1 победу.

Напомним, что главным событием TOP DOG 17 станет бой за временный перстень в легком весе между Евгением «Шишей» Шишковым и Исой «Тандовским» Исаевым. В со-главном бою турнира вакантный перстень в полутяжелом весе разыграют Сергей Макаров и Марсель Ханов.