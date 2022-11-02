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Немкову нужно побеждать только досрочно. Прогноз на финал гран-при Bellator в полутяжелом весе

19 ноября в США пройдет турнир Bellator 288. В главном событии вечера состоится финал Гран-при организации в полутяжелом весе между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном.
Немкову нужно побеждать только досрочно. Прогноз на финал гран-при Bellator в полутяжелом весе
02 ноября 2022 08:01
автор: Антон Купреченков
автор фото: Bellator

Первый бой

Первый поединок состоялся в апреле. Вадим был лучше в стойке, что стало неожиданностью, но откровенно уступил в борьбе, что стало еще большей неожиданностью. Раз за разом россиянин оказывался на канвасе и пропускал удары локтями. В третьем раунде бойцы столкнулись головами, Немков получил рассечение, а поединок признали несостоявшимся.

Реванш

Второй бой возглавит турнир Bellator 288, который состоится 19 ноября в США. Вадим Немков имел достаточно времени на подготовку, он работал с Анатолием Малыхиным из ONE FC. Возможно, что защиту от борьбу он смог подтянуть. Об этом бое можно говорить очень долго, но есть один и главный нюанс… Побеждать нужно досрочно, а иначе судьи не отдадут победу россиянину. Сомнительно, что Немков будет разносить Андерсона в одну калитку, бой снова будет равным. Американец будет работать по старой схеме, попытается переводить и разбивать своего оппонента локтями, Вадиму необходимо это предотвратить и оставаться в стойке. Если бой дойдет до конца, то Кори Андерсон победит решением судей, для победы россиянина нужен нокаут.

В статистике Вадима Немкова четырнадцать побед, два поражения и один бой остался без результата.

В статистике Кори Андерсона восемнадцать побед, пять поражений и один бой остался без результата.

источник: «Советский спорт»
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Немкову нужно побеждать только досрочно. Прогноз на финал гран-при Bellator в полутяжелом весе
Немкову нужно побеждать только досрочно. Прогноз на финал гран-при Bellator в полутяжелом весе
19 ноября в США пройдет турнир Bellator 288. В главном событии вечера состоится финал Гран-при организации в полутяжелом весе между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном.
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