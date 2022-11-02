Пенья вошла в команду UFC, которая будет работать на турнирах до конца года

UFС продолжает практику проведения еженедельных турниров. Да, не все из них получается очень зрелищными, но систематическая работа промоушена откровенно впечатляет.
Аналитики за столом
Телеведущая-ветеран Карин Брайант возглавит стол аналитиков. Ей поможет ветеран ММА Алан Жубан, тренер Дин Томас, а еще за аналитическим столом дебютирует экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Джулианна Пенья.
Репортер за кулисами
Репортер Чарли Арнолт будет работать за кулисами и брать интервью у победителей поединков.
Ринг-анонсер
Предварительные поединки будет открывать ринг-анонсер Джо Мартинес, а главные бои обеспечит бессменный Брюс Баффер.
Комментаторы турнира
UFC собрали настоящий звездный состав, который будет рассказывать о ходе поединков за комментаторским столом. Возглавит комментаторов Брендан Фицджеральд, а помогать ему будут Доминик Круз и Даниэль Кормье. Это точно нужно послушать!
В ноябре пройдет три ивента UFC.