Жорж Сен-Пьер снова говорит о возвращении в ММА. Насколько это реально?

Легендарный полусредневес Жорж Сен-Пьер не дерется уже пять лет. но его срочный контракт с UFC завершился лишь сейчас. О своем возможном возвращении в ММА он рассказал представителям СМИ:

«Я мог бы снова подраться, но это должен быть необычный, а именно очень хорошо организованный турнир. Плюс, я бы хотел свести к минимуму любые риски травм. Мне не хочется биться на нереальном уровне, все должны понимать, что моя карьера давно закончена. Если я решусь на такой шаг, то мне нужно усиленно подготовиться. Никогда не говори никогда! Все может случиться, но пока я к этому не готов!»

Выводы

Сен-Пьер набивает себе цену, в хорошем смысле этого слова. Понятно, что в кулачных боях мы его не увидим, в ММА его тоже ждать особо не следует, но вот бокс… Выставочные бои никто не отменял, Флойд Мейвезер регулярно участвует в таких боях и хорошо зарабатывает, что мешает ЖСП делать подобное? Думается, что ничего интересного мы уже не увидим, а любое возвращение Жоржа будет воспринято с разочарованием. Про бой с Хабибом Нурмагомедовым можно смело забыть!

Источник фото: UFC

Жорж Сен-Пьер в последнем поединке задушил Майкла Биспинга в третьем раунде. В его статистике двадцать шесть побед и два поражения.