«Наше Дело» своих не бросать! – Позывной «Гора»

«Я пошел добровольцем, меня позвало сердце. Я вижу, что моя страна нуждается в добровольцах. Мы ребята простые, надо — значит идем, родина одна у нас, поэтому мы идем ее защищать не смотря, ни на что».

Игорь провел в бойцовской лиге «Наше Дело» шесть поединков по ММА. Его рекорд три победы и три поражения. О своем решении стать добровольцем Игорь сообщил лишь жене и отцу и отправился без проводов.

«Семья поплакала, поняли меня, я объяснил, что иду с ребятами подготовленными. Отец у меня чеченские кампании прошел и с одной стороны понял, с другой, так-как я его сын старший, конечно, расстроился, мы с ним поговорили, он пожал мне руку и сказал, что без победы не возвращайся, также как на бои».

Игорь строит дом для большой семьи, супруга совсем недавно родила ему сына.

«Не все же должны сидеть в Казахстане. Меня никто не призывал, я сам сказал, что надо, поэтому на мне лежит ответственность и за свою семью, за братьев, которые будут стоять со мной в строю».

Как только руководство лиги «Наше Дело» узнало про решение Игоря, то собрало всю необходимую экипировку и отправилось в тренировочный лагерь, где боец проходит подготовку.

«Он защищает интересы нашей страны, мы не могли остаться в стороне, «Наше Дело» своих не бросает! Помочь с экипировкой — это меньшее, что можно сделать для ребят. Мы сами решили помочь всем необходимым». - прокомментировал глава бойцовской лиги Артур Арутюнян.

Источник фото: Наше Дело

Также Артур Арутюнян пообщался с командиром Игоря с позывным «Яцык» и вот что он рассказал.

«У Игоря позывной «Гора» и мы уверены в том, что он будет за нашими спинами таким же монолитом как гора и мы его спину прикроем, будем такими же как гора. У нас тут собрались практически со всей России. Это ребята от Калининграда до Владивостока».

Бойцовская лига «Наше Дело» будет и дальше помогать своим бойцам добровольцам всем необходимым.