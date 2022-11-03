Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Новый выпуск конференции «Наше Дело»: Бой Савилова и Магомедова. Конфликт D.Masta и Артема Тарасова

В новом выпуске «Наше Дело»: обсуждение конфликта рэпера D.Masta и блогера Артема Тарасова. Николай Савилов вновь в главном бою вечера. Продолжение сильнейшего Гран-При тяжеловесов в России.
Новый выпуск конференции «Наше Дело»: Бой Савилова и Магомедова. Конфликт D.Masta и Артема Тарасова
03 ноября 2022 18:50
автор: Антон Купреченков
автор фото: Наше Дело

В главном бою вечера сойдутся супертяжеловесы. Николай Савилов, устоявшийся боец лиги «Наше Дело», столкнется с Шамилем Магомедовым. Шамиль уже дрался под эгидой «Наше Дело» и показывал неплохие результаты. Сейчас он вновь возвращается в промоушен и готов составить Николаю мощную конкуренцию.

Дмитрий «D.Masta» Никитин и Артем Тарасов впервые встретились после нашумевшего конфликта в Сети. Их история переросла в перестрелку на улицах и дошла до правоохранительных органов. Бывшие друзья встретились в студии «Наше Дело», чтобы публично решить все накопившиеся вопросы.

Владимир Дайнеко, профессиональный боец из мира спорта, дебютирует в поп-ММА. Его первым противником должен был стать Хусейн Адамов, но в связи с травмой руки Хусейна этот бой будет перенесен. Владимир уже дал согласие на участие в боях лиги «Наше Дело», поэтому в будущем нас ждут очень яркие и зрелищные противостояния в супертяжелом весе.

Нарек Симонян и Женя Ершов столкнутся в клетке «Наше Дело». Их бой уже давно должен был состояться, но Женю заменил Михаил «Лев Против» Лазутин, которого Нарек выиграл нокаутом. В этот раз бойцы готовы показать зрелище в лучших традициях поп-ММА.

Состав участников турнира

• Дмитрий «Замах» Замашной - Гусейн Алиев

Герман Скобенко - Дамил Шарафутдинов

Нарек «Пухляш» Симонян - Женя Ершов

Алексей Стоян - Мурад Халидов

Сергей Минаков - Артуш Саркисян

Шамиль Магомедов - Николай «Котлета» Савилов

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Новый выпуск конференции «Наше Дело»: Бой Савилова и Магомедова. Конфликт D.Masta и Артема Тарасова
Новый выпуск конференции «Наше Дело»: Бой Савилова и Магомедова. Конфликт D.Masta и Артема Тарасова
В новом выпуске «Наше Дело»: обсуждение конфликта рэпера D.Masta и блогера Артема Тарасова. Николай Савилов вновь в главном бою вечера. Продолжение сильнейшего Гран-При тяжеловесов в России.
03.11.2022 18:50
ММА
автор: Антон Купреченков
«Наше Дело» своих не бросать! – Позывной «Гора»
«Наше Дело» своих не бросать! – Позывной «Гора»
Боец лиги «Наше Дело» Игорь «Гора» Уваров принял решение добровольцем отправится в зону проведения СВО. Боевое слаживание он проходит в добровольческом отряде «святого Александра Невского». Отсутствие армейского звания и опыта не остановило его от такого мужественного решения.
03.11.2022 14:38
ММА
автор: Антон Купреченков
Жорж Сен-Пьер снова говорит о возвращении в ММА. Насколько это реально?
Жорж Сен-Пьер снова говорит о возвращении в ММА. Насколько это реально?
Легендарный чемпион UFC в полусреднем весе Жорж Сен-Пьер официально завершил контракт с промоушеном Даны Уайта и поднял вопрос о своем возвращении в бои.
03.11.2022 08:23
ММА
автор: Антон Купреченков
Пенья вошла в команду UFC, которая будет работать на турнирах до конца года
Пенья вошла в команду UFC, которая будет работать на турнирах до конца года
Сегодня мы расскажем о составе команды, обеспечивающей деятельность лучшего мирового промоушена.
02.11.2022 09:30
ММА
автор: Антон Купреченков
Немкову нужно побеждать только досрочно. Прогноз на финал гран-при Bellator в полутяжелом весе
Немкову нужно побеждать только досрочно. Прогноз на финал гран-при Bellator в полутяжелом весе
19 ноября в США пройдет турнир Bellator 288. В главном событии вечера состоится финал Гран-при организации в полутяжелом весе между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном.
02.11.2022 08:01
ММА
автор: Антон Купреченков
Реванш Немкова и Андерсона, возвращение Мороз. Главные бои ноября в ММА и боксе
Реванш Немкова и Андерсона, возвращение Мороз. Главные бои ноября в ММА и боксе
Ноябрь подарит нам несколько зубодробительных турниров. «Советский спорт» расскажет о главных поединках месяца в ММА и боксе.
01.11.2022 08:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Бой «Мельник» - «Дедок» отменен. Новым соперником Мельникова станет ветеран Fight Nights Хачатрян
Бой «Мельник» - «Дедок» отменен. Новым соперником Мельникова станет ветеран Fight Nights Хачатрян
TOP DOG анонсировал интересный бой на голых кулаках.
31.10.2022 16:30
ММА
автор: Антон Купреченков
Блогер Джейк Пол нашел новую жертву и начинает раскачивать бой
Блогер Джейк Пол нашел новую жертву и начинает раскачивать бой
Боксер-блогер Джейк Пол одолел Андерсона Сильву единогласным решением судей и умудрился в очередной раз поругаться с Нейтом Диазом.
31.10.2022 08:10
ММА
автор: Антон Купреченков
Орловского задушили, а Каттар получил травму. Результаты турнира UFC Vegas 63
Орловского задушили, а Каттар получил травму. Результаты турнира UFC Vegas 63
В США завершился очередной турнир UFC, в главном бою вечера Арнольд Аллен победил Келвина Каттара техническим нокаутом во втором раунде.
30.10.2022 09:36
ММА
автор: Антон Купреченков
Ирландец может подраться с Махачевым. Что ждет Конора Макгрегора в следующем году?
Ирландец может подраться с Махачевым. Что ждет Конора Макгрегора в следующем году?
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор снова анонсирует свое возвращение, но в это верится с большим трудом.
30.10.2022 08:40
ММА
автор: Антон Купреченков
Бразилия или Аргентина — да, Франция и Англия — нет. Специальные ставки на пары финалистов ЧМ-2022
«Плеймейкер» внимательно изучил букмекерскую линию на то, какие команды встрется 18 декабря в финале чемпионата мира по футболу в Катаре.
Мбаппе побил рекорд Месси, Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА, Рублев отобрался на Итоговый турнир
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Расклады ЧМ-2022 в группе F: закат Бельгии, проводы Модрича и канадский сюрприз
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе F: Бельгию, Канаду, Марокко и Хорватию.
«Бенфика» украла первое место у «ПСЖ», а Анчелотти догнал Фергюсона! Как завершился групповой этап Лиги чемпионов
По итогам последних матчей 6-го тура определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов и команды, которые весной переместятся из главного еврокубка в плей-офф Лиги Европы.
Медведев опять оконфузился, а Непомнящий победил Карлсена. Новые приключения наших нейтралов
Даниил Медведев, только что в отличном стиле выигравший турнир в Вене, перебрался в Париж и… потерпел поражение в первом же матче от довольно среднего теннисиста из Австралии Алекса Де Минора. Зато порадовал российских болельщиков шахматист Ян Непомнящий.
Сыграет ли Украина на ЧМ-2022? Иран и Тунис уже напряглись
Сборные Ирана и Туниса рискуют быть отстраненными от участия в стартующем 20 ноября чемпионате мира в Катаре. ФИФА должна расставить все точки над i в ближайшие дни.
Фальстарт с увольнением! Как Вадима Гаранина поспешили «убрать» из «Сочи»
Российское спортивное информационное пространство частенько стало утолять голод «горячими» новостями, основанными на предположениях. Не сказать, что все в них придумано от и до, но...
В финале ЧМ-2022 Аргентина победит Португалию по пенальти? Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Расклады ЧМ-2022 в группе Е: рекорд Рамоса, голы Мюллера и стабильность самураев
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе E: Испанию, Коста-Рику, Германию и Японию.
Что делают эти русские! Как Капризов и Кучеров «прошлись» в НХЛ по канадцам (видео)
Дубль Кирилла Капризова обеспечил «Миннесоте» победу над «Монреалем» (4:1), а три очка Никиты Кучерова стали решающим фактором успеха «Тампы» в противостоянии с «Оттавой» (4:3).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика