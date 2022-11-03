Новый выпуск конференции «Наше Дело»: Бой Савилова и Магомедова. Конфликт D.Masta и Артема Тарасова

В главном бою вечера сойдутся супертяжеловесы. Николай Савилов, устоявшийся боец лиги «Наше Дело», столкнется с Шамилем Магомедовым. Шамиль уже дрался под эгидой «Наше Дело» и показывал неплохие результаты. Сейчас он вновь возвращается в промоушен и готов составить Николаю мощную конкуренцию.

Дмитрий «D.Masta» Никитин и Артем Тарасов впервые встретились после нашумевшего конфликта в Сети. Их история переросла в перестрелку на улицах и дошла до правоохранительных органов. Бывшие друзья встретились в студии «Наше Дело», чтобы публично решить все накопившиеся вопросы.

Владимир Дайнеко, профессиональный боец из мира спорта, дебютирует в поп-ММА. Его первым противником должен был стать Хусейн Адамов, но в связи с травмой руки Хусейна этот бой будет перенесен. Владимир уже дал согласие на участие в боях лиги «Наше Дело», поэтому в будущем нас ждут очень яркие и зрелищные противостояния в супертяжелом весе.

Нарек Симонян и Женя Ершов столкнутся в клетке «Наше Дело». Их бой уже давно должен был состояться, но Женю заменил Михаил «Лев Против» Лазутин, которого Нарек выиграл нокаутом. В этот раз бойцы готовы показать зрелище в лучших традициях поп-ММА.

Состав участников турнира

• Дмитрий «Замах» Замашной - Гусейн Алиев

• Герман Скобенко - Дамил Шарафутдинов

• Нарек «Пухляш» Симонян - Женя Ершов

• Алексей Стоян - Мурад Халидов

• Сергей Минаков - Артуш Саркисян

• Шамиль Магомедов - Николай «Котлета» Савилов