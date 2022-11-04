«Шиша» против «Тандовского». Промоушен опубликовал полный файт-кард TOP DOG 17

5 ноября в красногорском Vegas City Hall состоится турнир по кулачным боям TOP DOG 17, на котором будет разыграно 2 чемпионских перстня. Главным событием вечера станет поединок за перстень временного чемпиона в лёгком весе между главным нокаутером лиги Евгением «Шишей» Шишковым (3 боя - 3 победы нокаутом) и финалистом Мировой серии бокса WSB Исой Исаевым (4 победы - 1 поражение).

В со-главном бою вакантный перстень в полутяжелом весе разыграют не знающий поражений Сергей Макаров (3 победы - 0 поражений) и обладатель перстня «Лучший нокаут 2021-го года» Марсель Ханов (4 победы - 1 поражение).

Третьим по важности событием вечера станет противостояние бывшего претендента на перстень в лёгком весе Алексея «Мельника» Мельникова (5 побед - 4 поражения) и бывшего чемпиона ProFC, известного по боям в лиге Fight Nights, Давида Хачатряна (1 бой - 1 победа).

Состав участников турнира

Иса «Тандовский» Исаев - Евгений «Шиша» Шишков

Марсель Ханов - Сергей Макаров

Давид «Император» Хачатрян - Алексей «Мельник» Мельников

Александр «Малыш» Михаськов - Кантемир Калажоков

Матин «Торнадо» Шаропов - Николай «Ebosher» Терехов

Дмитрий Спивак - Иван «Ф1» Абрамов

Рамазон «Рама» Алиматов - Умар «Костолом» Муртазалиев

Руслан Алияров - Давид «Пулемет» Оганесян

Гарник Манукян - Иван «Русский Богатырь» Матвеев

Турнир можно будет посмотреть на телеканале UDAR. Начало трансляции в 20:00 по московскому времени.